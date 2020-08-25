Cami katliamcısı ilk kez kurban aileleriyle yüzleşti... Dünya seni affetmeyecek

Dört gün sürmesi beklenen hüküm duruşmasının dünkü ilk oturumunda, geçen yıl meydana gelen saldırıda evlatlarını kaybeden annelerin ifadeleri yürek burktu. Saldırının kurbanlarından Hüseyin el Umari’nin gözü yaşlı annesi Janna Ezat, oğlunun ölüm haberini doğum gününde aldığını belirtti.

İNSANLIĞINI DA KATLETTİN

“Doğum günümde bana çiçek alırdı, ama bu kez cenazesi geldi” diyen Ezat, teröriste hitaben, “Ancak Bay Tarrant, sizi affetmeye karar verdim. Çünkü nefret duygusu yok. Başka bir seçeneğim de yok” dedi. Teröristi affetme kararının İslam inancından geldiğini belirten Ezat, “Olan oldu ve hiçbir şey oğlum Hüseyin’i geri getiremeyecek” diye konuştu. Terör saldırısı şehitlerinden Ata Elayyan’ın acılı annesi Maysoon Salama ise Tarrant’ı affetmeyeceğini söyledi. Maysoon Salama, “Sen 51 kişiyi öldürerek insanlığını da öldürdün. Dünya seni affetmeyecek. Ben de seni affedemem” ifadelerini kullandı.

CAMİLERİ YAKACAKTI

Mahkemede okunan dava özetinde Tarrant için, “Temin ettiği yakıcı maddelerle camileri ateşe vermek istediğini kabul etmiştir” denildi. Cani terörist, 51’i cinayet, 40’ı cinayete teşebbüs ve 1’i de terör saldırısı olan hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Brenton Tarrant’ın ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor. Yeni Zelanda’da idam cezası bulunmuyor.

TÜRK KURBAN ANLATTI: GÖZ GÖZE GELDİK, BENİ DE VURDU

Terör saldırısında çenesinden, bacaklarından ve sol omzundan yaralanan Türk asıllı Temel Ataçocuğu da dün Tarrant’la yüzleşti. Bugün 5’inci kez ameliyat olacak olan Ataçocuğu, saldırıda mucize eseri hayatta kalanlardan... Ataçocuğu, “Silah sesini duyduğumda arkamı döndüm ve saldırganı gördüm. İbadetini yapan insanların vurulduğuna şahit oldum. Saldırganla göz göze geldim ve beni de hedef aldı. 9 kez vuruldum” diye konuştu.