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Cambridge Üniversitesi duyurdu... Maskesiz sosyal mesafe işe yaramıyor

#Koronavirüs#MASKE#Dünya
Cambridge Üniversitesi duyurdu... Maskesiz sosyal mesafe işe yaramıyor

Cambridge Üniversitesi'nde görev alan bilim insanlarının imza attığı araştırma, maske olmadan sosyal mesafenin anlamsız olduğu sonucuna ulaştı. 2 metrelik mesafenin açık havada bile potansiyel enfeksiyona karşı koruyamadığı sonucuna varılması sonrası sosyal mesafenin değiştirilmesi gündemde.

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Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken Cambridge Üniversitesi'nden ezber bozan bir haber geldi.

2 metrelik sosyal mesafe ve maske önlemlerinin ne kadar koruma sağladığını mercek altına alan bilim insanları son derece can sıkıcı sonuçlara ulaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ekip maske olmadan sosyal mesafenin koruma sağlamakta yetersiz kaldığını belirledi.

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2 metrelik mesafenin açık havada bile potansiyel enfeksiyona karşı koruyamadığı sonucuna varılması sonrası sosyal mesafenin değiştirilmesi gündemde.

Sosyal medyada bu yönde pek çok paylaşım yapılırken uzmanlar 'açık alanda da maske takın' uyarısını yineledi.

Ancak İngiltere'de iki metre kuralı, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesinin bir parçası olarak Temmuz ayında bir metreye düşürüldü.

Cambridge çalışması, insanlar tarafından solunan damlacıkların öksürdüklerinde nasıl yayıldığını ölçmek için bilgisayar modellemesini kullandı.

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Ekip, bulgularının, ülke kış aylarına girerken koronavirüs aşısı yaptırmanın, kapalı alanları havalandırmanın ve maske takmanın devam eden önemini vurguladığını söyledi.

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Pandemiden en çok etkilenen 4'üncü ülke konumunda bulunan İngiltere'de virüs 10 milyona yakın kişiye bulaştı.

150 bine yakın cana mal olan virüsü yenenlerin sayısı ise yaklaşık 8.8 milyon.

Ülkedeki aktif hasta sayısı ise 996 bin 956 olarak açıklandı.

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#Koronavirüs#MASKE#Dünya

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