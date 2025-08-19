CambrIdge Sözlüğü’ne 6 bin yeni kelime

×
HABERLERDünya Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 07:00

DÜNYANIN en çok kullanılan sözlüklerinden biri olan Cambridge İngilizce Sözlüğü, bu yıl 6 binden fazla yeni kelimeyi sözlüğe dahil etti.

Sosyal medyanın etkisinin açıkça görüldüğü kelime listesinde, özellikle Z kuşağı arasında yaygınlaşan terimler yer aldı. “Skibidi” kelimesi, ilk olarak YouTube’da yayılan “Skibidi Toilet” adlı viral videoyla ün kazandı. Cambridge, “skibidi”yi “cool” (havalı) ya da “kötü” anlamına gelebileceği gibi, bazen de tamamen şaka amaçlı kullanılan bir kelime olarak tanımlıyor. Sözlüğe giren bir diğer terim olan “tradwife”, ev işleriyle ilgilenmeyi ve geleneksel aile rollerini sosyal medyada yücelten kadınları tanımlıyor. “Delulu” ise “delusional” (hayalperest) kelimesinin kısaltması. Zamanla “kendi gerçekliğine inanan kişi” anlamında yaygınlaşan kelime, Cambridge tarafından “genellikle isteyerek, gerçek olmayan şeylere inanmak” olarak tanımlanıyor. Sözlüğe giren diğer kelimeler arasında, “son derece zengin, siyasi nüfuza sahip ve güçlü olan, özellikle teknoloji sektöründe faaliyet gösteren küçük bir erkek grubu” anlamına gelen “broligarchy”, “çalışıyormuş gibi görünmeyi sağlayan yazılım veya cihaz” anlamındaki “mouse jiggler” ve iş arkadaşlığını tanımlayan “work spouse” da yer aldı.

Tradwife” ev işlerini ve aile ilişkilerini sosyal medyada yücelten kadınlar için kullanılıyor.

 

