Çamaşırların arasından 3 metrelik piton çıktı!

Avustralya'nın Sydney kentinin kuzey kıyısındaki Hornsby Heights'ta akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı.

Evinin bodrum katında bulunan çamaşır odasına giren adam şok edici bir görüntü ile karşılaştı.

Robin Ford, çamaşır odasına girer girmez 3 metre boyunca bir piton ile karşılaştı.

Karşılaştığı manzarayı fotoğraflayan ve sosyal medya platformu Facebook'ta paylaşan adam kısa sürede viral oldu.

Fotoğraf kısa sürede pek çok yorum aldı ve defalarca kez paylaşıldı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı yılanın akıbetini merak etti. Bunun üzerine olay ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Zararsız olduğu açıklanan pitonun evin yakınlarındaki çalılık araziye bırakıldığı açıklandı.

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