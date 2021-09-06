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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 06.09.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Çamaşırhanelerden 700'den fazla kadın iç çamaşırı çaldı, tutuklandı!

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Çamaşırhanelerden 700'den fazla kadın iç çamaşırı çaldı, tutuklandı!

Japonya'da polis 56 yaşındaki bir adamı bozuk parayla çalışan çamaşırhanelerden 700'den fazla kadın iç çamaşırı parçası çaldığı şüphesiyle tutukladı.

Japonya'nın güneyindeki Beppu kentinde polis bir adamı bozuk parayla çalışan çamaşırhanelerden 730 parça kadın iç çamaşırı çaldığı için tutukladı.

730 PARÇA KADIN İÇ ÇAMAŞIRI BULUNDU

Business Insider'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, 56 yaşındaki Tetsuo Urata'yı kendine ait 6 çift iç çamaşırını çalmakla suçladı.

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Urata'nın kapısına dayanan polis evde yaptığı aramada tam 730 parça iç çamaşırı bulunca adam suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

YILLARDIR BU KADAR ÇOK SAYIDA KÜLOTA EL KOYMAMIŞTIK

Polis departmanı sözcüsü Abema verdiği demeçte, "Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" dedi.

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SERİ İÇ ÇAMAŞIRI HIRSIZLIĞI

Son yıllarda Japonya'da seri iç çamaşırı hırsızlığı giderek artıyor. Daha önce 30 yaşındaki elektrikçi Takahiro Kubo'nun da genç kızlardan 424 parça iç çamaşırı ve mayo çaldığı ortaya çıkmıştı

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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