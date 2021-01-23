Çamaşırhanede kadın iç çamaşırı çalarken böyle yakalandı!

Japonya’da bir çamaşırhaneden 3 parça kadın iç çamaşırı çalan şahıs tutuklandı. Polisteki ifadesinde "Kadın iç çamaşırlarına ilgi duyduğum için yaptım" diyen şüphelinin evinde 150 parça kadın iç çamaşırı ele geçirildi.

Japonya'nın Mie Eyaleti akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayına sahne oldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında Suzuka şehrindeki bir çamaşırhaneden 3 parça kadın iç çamaşırı çaldığı belirtilen şüpheli, eyalet polisi tarafından yakalandı.

Bir şirket çalışanı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Shin Matsumiya'nın çamaşırhanedeki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, şahsın polisteki ifadesinde "Kadın iç çamaşırlarına ilgi duyduğum için hırsızlığa başvurdum" diyerek suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Şüphelinin yaşadığı evde 150 parça kadın iç çamaşırı ele geçiren polis, tüm parçaların çalıntı olup olmadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.