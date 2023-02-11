73 yıl geçse de Türkiye'nin yaptıklarını unutmadılar! Ağlatan çizim...

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Türkiye ile beraber dünya da seferber olmuş durumda. Ülkemize dünyanın dört bir yandan yardım yağarken, yabancı ekiplerin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

GÜNEY KORE'DEN AYLA GÖNDERMESİ

Güney Koreli çizer Myeong Minho Türkiye'deki deprem dolayısıyla çizdiği ve Instagram hesabında yaptığı bir paylaşım ile Ayla Bebek'e göndermede bulundu.

Üzerinden 73 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye'nin Kore savaşında verdiği desteği unutmayan Minho'nun 'Kardeş ülke Türkiye’mizin başı sağ olsun” notunu düşerek yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Söz konusu çizimin ilk kısmında Ayla bebeğe yiyecek uzatan Türk askeri yer alırken, ikinci kısmında enkaz altından kurtardığı Türk çocuğuna yiyecek uzatan bir Güney Koreli arama kurtarma ekibi üyesi görülüyor.



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Türkiye, 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında başlayan savaşa TBMM’nin 1950 tarihli oturumuyla uluslararası destek kapsamında asker göndermişti.Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Güney Kore, Türk askerinin bu desteğini unutmadı ve iki ülke arasında özel bir dostluk oluştu.

Bugün hem Türkiye hem Güney Kore'de yüzlerce kişi söz konusu çizimi sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Kullanıcılar çizimi gördüklerinde gözyaşlarına hakim olamadıklarını belirtip Minho'ya teşekkür ettiler.

DSÖ'DEN YENİ YARDIMLAR

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını etkileyen depremler sonrasında her iki ülkeye toplamda 72 metrik ton ‘travma ve acil ameliyat malzemelerini’ gönderdiğini duyurdu. DSÖ, ilk uçağın 9 Şubat’ta 37 metrik ton hayat kurtarıcı malzemeyle Türkiye'ye gönderildiğini ve dün ise 35 metrik tonluk insani yardımın Suriye’ye teslim edildiğini kaydetti. Hayat kurtarıcı malzemelerin, her iki ülkede 100 bin kişinin tedavi ve bakımının yanı sıra 120 bin acil cerrahi müdahale için kullanılacağı ifade edildi. DSÖ, 12 Şubat’ta Suriye’ye 37 metrik ton yeni yardım gönderileceğini ve bu malzemenin ise 300 bin kişinin acil tıbbi ihtiyaçlarına cevap vereceğini kaydetti.



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Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ve Bakanlık Basın Müşaviri Vahan Hunanyan, bugün itibariyle Ermenistan’ın yeni insani yardımlarının yola çıktığını duyurdu. Bakan Yardımcısı Kostanyan, insani yardım taşıyan TIR’dan görüntü paylaşarak yardımın Margara Köprüsü’nü geçerek sınıra doğru ilerlediğini belirtti.

YUNİSTAN’DAN ‘SEVGİ KONVOYU’ YOLDA

Yunanistan Kızılhaç’ı yaklaşık 40 tonluk insani yardım taşıyan ‘sevgi konvoyunun’ Gaziantep’e doğru yola çıktığını duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andreas Katsaniotis, Türkiye ve Suriye için hazırlanan 3 TIR’lık ‘sevgi konvoyunun’ gıda malzemelerinin yanı sıra çadır, battaniye ve uyku tulumları taşıdığını da belirtti.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dün İngiltere yardımlarının organize edildiği College of Londra Üniversitesi’nin merkezine gelerek yardımlar hakkında bilgi aldı. Başbakan Sunak, paketlenmesine kendisinin de bizzat katıldığı insani yardımların kıyafetler, battaniyeler ve hijyen ağırlıklı malzemelerden oluştuğunu ifade etti.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Türkiye’ye gelen kurtarıcıların sayısı 747’ye ulaşırken yeni ekibin yola çıktığı açıklandı

FATMA'YI 120. SAATTE AZERİ EKİP KURTARDI

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı deprem felaketi sebebiyle Türkiye’de bulunan arama-kurtarma ekibinin, depremlerin 120’nci saatinde adının Fatma olduğu belirlenen depremzedeyi enkazdan sağ çıkardığını duyurdu. Öte yandan Azerbaycan’dan özel uçuşlarla Adana’ya insani yardımların gelmeye devam ettiği ve her gün geleceği kaydedildi.

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Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, yerel ekiplerle birlite çalışan Azerbaycanlı kurtarıcıların depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarına dinlenmeden devam ettikleri ve felaketin 120’inci saatinde isminin Fatma olduğu belirlenen 50 yaşındaki depremzedeyi enkazdan sağ kurtardıklarını ifade etti.



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Öte yandanAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin ardından yaraların sarılması amacıyla bin 15 çadır ve 240 ısıtıcının bulunduğu 9 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun Türkiye’ye gönderildiği bildirildi.Bakanlık daha önce hava ve karayoluyla bin 200’den fazla çadır, 400’ü aşkın ısıtıcıyı Türkiye’ye göndermişti.

JAPONYA ÖZ SAVUNMA KUVVETLERİ PERSONELİ TÜRKİYE'YE GÖNDEİRLİYOR

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) personelinin ve uçaklarının Türkiye'ye gönderileceği duyuruldu.

Personelin bilgi toplamak ve sahadaki ilgili kuruluşlarla koordinasyonu derinleştirmekle görevlendirileceği, uçakların ise ağırlıklı olarak tıbbi malzeme sevkiyatı yapacağı aktarıldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Japonya'nın Türkiye'ye onlarca personelden oluşan bir sağlık ekibi göndereceğini açıkladı. Hayashi ayrıca, Türkiye ve komşu Suriye'ye battaniye ve çadır gibi yardım malzemeleri de sağlanacağını vurguladı.

Ukrayna’nın enkazdan kurtarma konusunda deneyimli Acil Durum Ekipleri’nin (DSNS) 52 kişilik personeli daha Türkiye’ye ulaştı.

DSNS’nin sahada bulunan deneyimli kurtarıcılarına 52 kişi daha eklendi. Gece itibariyle sahada çalışan ekibe katılan yeni ekip beraberinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma teçhizatı getirdi. Ukraynalı kurtarıcılar iki ayrı gruba bölünerek gece-gündüz dinlenmeden Hatay’da çalışmalarına devam ediyor.

ARNAVUTLUK'TA BİR GÜNLÜK ULUSAL YAS

Arnavutluk’tan Türkiye’ye anlamlı destek geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 13 Şubat Salı günü ulusal yas günü ilan etti. Başbakan Edi Rama mesjında, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir. Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Rama ayrıca pazartesi günü devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Arnavutluk hükümeti, 30 kişilik bir kurtarma ekibi göndermişti.