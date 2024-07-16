Çalışanının yüzüne öksüren patron 1.1 milyon TL tazminat ödedi... Gallerli ünlü oyuncunun babası çıktı...

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Olay Birleşik Krallık'ta bulunan Galler'de 2020 yılında meydana geldi. Newcastle Emilyn kentinde bulunan Cawdor Cars isimli bir oto galeride çalışan bir kadın, iddiaya göre iş yerinin sahibi olan 62 yaşındaki Kevin Davies'ten Covid-19 algını nedeniyle kendisi ile arasındaki sosyal mesafeyi korumasını istedi. İsmi açıklanmayan davacı kadın sedef hastalığına bağlı artrit hastalığından ve bağışıklık bozukluğundan muzdarip olduğunu ve Covid-19'a karşı kendisini koruması gerektiğini ifade etti. Davacı kadın, iş yeri sahibi Davies'in alay etme amaçlı kendisine doğru yüksek sesle öksürdüğünü öne sürdü.



2017 ile 2020 arasında bu Cawdor Cars'ta 11 sterlinlik saatlik ücret karşılığında çalıştığını söyleyen kadın olay günü mahkemeye şikayette bulunduğunu ve bu olaydan üç ay sonra istifa etmek zorunda kaldığını açıkladı. Hakim Tobias Vincent Ryan, firmada çalışan diğer personelin de öksürük olayını duyduklarını tespit ettiklerini ancak ifade vermeye yanaşmadıklarını doğruladı.

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Cawdor Cars sahibi Kevin DaviesHakim Ryan olay hakkında "Davacı kısmen mağdur edildiği için istifa etti" yorumunda bulundu ve davacı kadına 26.438,84 (1 milyon 133 bin TL) sterlin tazminat ödenmesine karar verdi. Cawdor Cars, eski çalışanına manevi zarar nedeniyle 18.000 sterlin tazminat, haksız iş akdi fesihi nedeniyle de 3.841,94 sterlin ve faiz olarak 4.596,90 sterlin ödedi.

'BEN APTAL BİRİ DEĞİLİM'



Duruşmadan sonra konuşan eski Cawdor Cars çalışanı, öksürük olayından sonra ruhsal açından bir enkaz haline geldiğini söyledi. Davacı kadın "Tıbbi durumumu biliyordu. Almak zorunda olduğum ilaçlar nedeniyle bağışıklık korumam olmadığını biliyordu ve kasıtlı olarak yüzüme öksürdü. Titriyordum. Ben aptal bir insan değilim ve hayatımda bir çok zorluğa katlanmak zorunda kaldım. Bu olay gerçekten beni etkiledi." dedi.

ÜNLÜ RAGBİ OYUNCUSUNUN BABASI



Cawdor Cars'ın sahibi Kevin Davies'in oğlu Gareth Davies, Galler'de ünlü bir ragbi oyuncusu. Galler için 77 kez milli maça çıkan Davies, babasının otomobil işi nedeniyle Cawdor Gareth lakabıyla tanınıyor. Cawdor Cars'ın Güney ve Batı Galler'de altı şubesi var. Ayrıca firmanın bünyesinde bir emlak şirketi de bulunuyor.