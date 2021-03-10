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Dünya
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çalışanı ısıran köpeklerini eve gönderdi

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Çalışanı ısıran köpeklerini eve gönderdi

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasıyla birlikte Beyaz Saray’a getirdiği Major ve Champ isimli köpeklerini Delaware’deki evlerine geri gönderdi.

Alınan kararda köpeklerin Beyaz Saray’daki çalışanlara karşı saldırgan davranışlarının etkili olduğu öğrenildi. CNN’de yer alan habere göre, Biden’ın Alman çoban köpeklerinden 13 yaşındaki Champ’in sakin olduğu fakat 3 yaşındaki Major’ın son derece saldırgan olduğu öğrenildi. Major’ın bir Beyaz Saray çalışanını ısırmasından sonra Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın bu kararı aldığı aktarıldı. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü köpeklerin kısa süre sonra Beyaz Saray’a döneceği bilgisini verdi. ABD Başkanı Biden, Major’ı 2018 yılında Delaware’deki bir hayvan barınağından sahiplenmişti.

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