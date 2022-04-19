Çalınan kulaklıklar Rus birliklerinin yerini ele verdi!

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Rus güçleri savaşın başladığı ilk günlerde Kiev'i ele geçirmek için başkentin çevresindeki yerleşim alanlarına saldırmaya başladı.

Kiev kuzeybatısındaki Hostomel kentinde oturan Vitaliy Semenets'in evi işgalci Rus askerleri tarafından yağmalandı. Ukraynalı adam evinden çalındığını fark ettiği kablosuz kulaklıkları sayesinde Rus birliklerini adım adım izleyip, yerlerini sosyal medya hesabından duyurdu.

"RUS ORKLARI EVİMİ YAĞMALADI, YERLERİNİ BİLİYORUM"

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Semenets Instagram hesabı üzerinden yaptığı ilk paylaşımda Rus askerlerini 'Ork'lara benzeterek "Hostomel'deki evim Rus orkları tarafından yağmalandı. Çaldıkları kulaklıklarımdaki teknoloji sayesinde nerede olduklarını biliyorum." dedi.



Adamın gönderisi kısa sürede 28 binden fazla beğeni alırken kullanıcılar kendisine yeni bir kulaklık gönderilmesini istedi.



Facebook/Vitaly Semenets

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KULAKLIK RUS ASKERLERİ İLE GEZDİ

Gelişen teknoloji ile birçok cihaz konum izleme özellikleri ile uzaktan takip edilebiliyor. Cihaz sahipleri bluetooth ya da internete bağlandıklarında uygulamalar aracılığı ile kayıp cihazları uzaktan izleyebiliyor.



Rus askerleri bu ay Kiev'den geri çekilirken Semenets'in kulaklıkları sınırdan ilk önce Belarus'a götürüldü oradan da Gomel şehri yakınlarına ulaştı.

Kulaklıkların Rusya'nın Belgorod kentine ulaşması Moskova'nın Donbas bölgesine saldırı için asker topladığı iddialarını da doğrulamış oldu.

RUS ASKERLERİNE YAĞMA SİPARİŞİ

Rus askerinin Ukrayna'daki evleri, marketleri ve işyerlerini yağmaladıklarına dair birçok görüntü ve rapor var. Bir aylık işgalin sonrasında Kiev yakınlarındaki Novyi Bykiv köyüne dönen sakinler evlerinden parfüm, mücevher, scooter gibi kişisel eşyalarının çalındığını gördü.

Bölgedeki yerel okullar bilgisayarlarının, projektörlerinin ve diğer elektronik ekipmanlarının kaybolduğunu bildirirken Ukrayna güvenlik servisleri akrabalarının Rus askerlerine alışveriş listesi verdiğini iddia etti.

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