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California’nın en büyük orman yangını: 26 bin dönümden fazla alan kül oldu

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#California#Orman Yangını#ABD
California’nın en büyük orman yangını: 26 bin dönümden fazla alan kül oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 13:03

ABD'nin California eyaletinde devam orman yangınının bu yılın en büyüğü olduğu ve şimdiye kadar 26 bin 985 bin dönüm alan kül olduğu açıklandı.

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ABD’nin California eyaleti orman yangınlarıyla boğuşuyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre eyalet genelinde 3 bin 499 noktada devam eden yangınlar, 197 bin 288 dönümlük alanı küle çevirdi.

42 yapıda hasar meydana gelirken, 86 yapı ise kullanılamaz hale geldi. Eyaletin en büyük orman yangını olan ve cuma günü başlayan Santa Barbara County'deki Lake yangını giderek yayılırken, şu ana kadar 26 bin 985 dönümlük alan kül oldu.

İtfaiyeciler, yangının yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunan Michael Jackson'ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği ünlü Neverland Çiftliği de dahil olmak üzere güneydeki evlere yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Eyaletteki en büyük orman yangınından yaklaşık 323 kilometre uzaklıktaki Vista yangını da giderek büyüyor. Pazar günü başlayan yangın şu ana kadar bin 200 dönümlük alana yayılırken, alevlerle mücadele sürüyor.

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#California#Orman Yangını#ABD

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