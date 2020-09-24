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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 01:36 | Son Güncelleme:

California'dan devrim gibi karar! Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor

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California'dan devrim gibi karar! Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor
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ABD'nin California eyaleti, 2035 yılından itibaren iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'ten itibaren karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek. Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.

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