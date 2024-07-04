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California'daki orman yangını 26 binden fazla kişinin tahliye edilmesine yol açtı

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#ABD#California#Orman Yangını
Californiadaki orman yangını 26 binden fazla kişinin tahliye edilmesine yol açtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 14:36

ABD'nin California eyaletinin Butte bölgesinde hafta başında çıkan yangınlar sebebiyle 26 binden fazla kişi tahliye edildi. Bölgede acil durum ilan edildi.

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CBS'nin haberine göre, California'nın kuzeyindeki Butte bölgesinde 2 Temmuz'da başlayan yangına ilişkin bölge şerifliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangın nedeniyle 26 binden fazla kişinin tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi. Eyalet genelindeki yangınlarda şuana kadar 139 bin dönümlük alan küle döndü.

California Valisi Gavin Newsom ise bölgede "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, nedeni henüz bilinmeyen yangında 8 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti.

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#ABD#California#Orman Yangını

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