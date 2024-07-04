California'daki orman yangını 26 binden fazla kişinin tahliye edilmesine yol açtı

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CBS'nin haberine göre, California'nın kuzeyindeki Butte bölgesinde 2 Temmuz'da başlayan yangına ilişkin bölge şerifliğinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, yangın nedeniyle 26 binden fazla kişinin tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi. Eyalet genelindeki yangınlarda şuana kadar 139 bin dönümlük alan küle döndü.
California Valisi Gavin Newsom ise bölgede "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.
California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, nedeni henüz bilinmeyen yangında 8 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti.