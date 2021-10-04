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California'da petrol sızıntısı deniz yaşamını tehdit ediyor

#Petrol Sızıntısı#ABD#California
Californiada petrol sızıntısı deniz yaşamını tehdit ediyor

ABD'nin California eyaletinin kıyılarındaki petrol sızıntısının balık ölümlerine yol açtığı, sulak alanları ve sahilleri kirlettiği bildirildi.

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BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 bin varil petrol Orange County kıyılarında 33 kilometrekarelik bir alana yayıldı.

Huntington Beach Belediye Başkanı Kim Carr, kıyı şeridinin bazı bölümlerinin petrolle kaplı olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 5 mil açıktaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi.

Associated Press'e göre, bunun, eyaletin yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğu düşünülüyor.

Yetkililer koruyucu bariyerlerle sızıntıyı kontrol altına almaya çalışırken, dalgıçlar da sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.

Sızıntı nedeniyle yaban hayatının etkilendiği aktarılırken, suların kirlendiği, kıyı boyunca ölü hayvanların görüldüğü ve ekolojik koruma alanı Talbert Marsh'ın da çok zarar gördüğü belirtildi.

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Üç açık deniz platformuna sahip olan Amplify Energy Corp, 2 Ekim'de daha fazla petrol sızıntısını önlemek için operasyonları durdurduğunu ve boru hattını kapattığını açıkladı.

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Meksika Körfezi açıklarındaki Deep Water Horizon'da 2010'da yaşanan yaklaşık 300 bin ton petrol sızıntısı, planktonlardan yunuslara kadar binlerce türün ölümüne yol açmıştı.

Öte yandan, sızıntı deniz yaşamını etkileyen uzun vadeli sonuçlar da yaratmıştı.

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#Petrol Sızıntısı#ABD#California