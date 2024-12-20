California’da kuş gribi alarmı: OHAL ilan edildi

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Valilik bu adımın “Güney California’daki çiftliklerdeki ineklerde vakaların tespit edilmesinin ardından” geldiğini belirtti. Newsom’a göre bu OHAL ilanı, eyalet kurumlarına ve yerel yetkililere, personel, sözleşme ve diğer yasalar konusunda ek esneklik sağlayacak.

H5N1 virüsünün insandan insana geçtiği bir vaka henüz gözlenmezken, tespit edilen tüm vakalarda virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği belirtildi.

RİSK DÜŞÜK

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) verilerine göre şu ana kadar insanlarda 16 eyalette 61 vaka gözlemlendi. Bunların 34’ü California eyaletinde. Sağlık yetkilileri ve uzmanlarına göre virüsün halka yarattığı risk düşük seviyede.