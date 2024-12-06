California’da deprem

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7.0 büyüklüğündeki deprem California eyaletine bağlı Ferndale bölgesinin 99 kilometre açığında yerel saatle 10.44’te Pasifik Okyanusu’nda 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Ulusal Tsunami Merkezi, ABD’nin batı kıyısı boyunca 643 kilometre uzunluğundaki bir bölge için tsunami uyarısı yayınladı. 1 saat geçmeden tsunami alarmı iptal edildi. 5.8 büyüklüğündeki deprem ise ilk depremden 3 dakika sonra Santa Rosa şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeyindeki Cobb yakınlarında oldu. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.