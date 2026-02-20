CalIfornia’da çığ felaketi... 8 kayakçı öldü

Haberin Devamı

Yetkililer, kaybolan kayakçılardan sekizinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu ve yaşamını yitirmiş olabileceğinin değerlendirildiğini açıkladı. Tahoe Gölü’nün kuzeybatısındaki Castle Peak bölgesinde meydana gelen çığ, üç günlük bir turu tamamlayarak geri dönmekte olan 11 amatör kayakçı ve dört rehberden oluşan grubu etkiledi.

Çığ altında kalan 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çığın ardından bölgeye yaklaşık 90 santimetre daha kar yağdığı ve bu durumun hem arama çalışmalarını zorlaştırdığı hem de yeni çığ riskini artırdığı ifade edildi. ABD Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre, ülkede her yıl ortalama 25 ila 30 kişi çığ nedeniyle yaşamını yitiriyor.