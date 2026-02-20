×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

CalIfornia’da çığ felaketi... 8 kayakçı öldü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#California#Sierra Nevada Dağları
CalIfornia’da çığ felaketi... 8 kayakçı öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 07:00

ABD’nin California eyaletinde Sierra Nevada Dağları’nda meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Haberin Devamı

Yetkililer, kaybolan kayakçılardan sekizinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu ve yaşamını yitirmiş olabileceğinin değerlendirildiğini açıkladı. Tahoe Gölü’nün kuzeybatısındaki Castle Peak bölgesinde meydana gelen çığ, üç günlük bir turu tamamlayarak geri dönmekte olan 11 amatör kayakçı ve dört rehberden oluşan grubu etkiledi.

Çığ altında kalan 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çığın ardından bölgeye yaklaşık 90 santimetre daha kar yağdığı ve bu durumun hem arama çalışmalarını zorlaştırdığı hem de yeni çığ riskini artırdığı ifade edildi. ABD Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre, ülkede her yıl ortalama 25 ila 30 kişi çığ nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#California#Sierra Nevada Dağları

BAKMADAN GEÇME!