California'da acil durum ilan edildi: Zehirli gaz alarmı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 12:12

ABD'nin California eyaletine bağlı Orange County bölgesinde, havacılık tesisinde kimyasal madde içeren tankın zehirli gaz yayması nedeniyle acil durum ilan edildi. Ulusal Muhafızların müdahale ve yardım çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye gönderilebileceği kaydedildi.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, GKN Aerospace tesisinde bulunan yaklaşık 5 bin ila 7 bin galon metil metakrilat içeren tankın, aşırı ısınmaya ve zehirli gaz yaymaya başladığını duyuruldu.

Newsom, müdahaleye rağmen tehlikeli kimyasalların kontrolsüz şekilde salınmasına yol açabilecek ciddi felaket riskinin devam ettiğini belirtti.

Yerel otoritenin bu ölçekteki bir olayla başa çıkmakta yetersiz kaldığını ifade eden Newsom, bu nedenle Orange County bölgesinde acil durum ilan ettiğini ifade etti.

ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVLENDİRİLEBİLİR

Newsom, acil müdahale ve yardım çalışmalarını desteklemek üzere Ulusal Muhafızların görevlendirilebileceğini bildirdi.

ABD basınındaki haberlerde, olay nedeniyle bazı okulların kapatıldığı ve bölgedeki ana yolların bir kısmının ulaşıma kapatıldığı bilgisi verildi.

California eyaletinde dün kimyasal tankta meydana gelen sızıntı sebebiyle yaklaşık 40 bin kişi için tahliye emri yayınlanmıştı.

