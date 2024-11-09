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California alevlere teslim: 10 bin kişiye tahliye kararı

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#California#Yangın#Tahliye
California alevlere teslim: 10 bin kişiye tahliye kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 07:00

ABD’nin California eyaletinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek yerleşim bölgelerine yayıldı. 132 evin küle döndüğü yangında, 10 bin kişi için tahliye kararı verildi.

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ABD’nin California eyaletinde yer alan Ventura County bölgesinde çarşamba günü çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyürken, alevler 14 bin dönümlük alana yayıldı. Alevlerin evlere de sıçraması nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, Camarillo ilçesinde 10 bini aşkın kişinin tahliyesine karar verildiği belirtildi. Ventura County’deki okullar, yangın nedeniyle yarına kadar tatil edildi. California’nın güneyindeki çeşitli ilçelerde yetkililer, yayılan yangınlar, elektrik kesintileri ve devrilen ağaçlar için bölge sakinlerini “tetikte olmaya” çağırdı. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi de yangın tehlikesinin yüksek olması nedeniyle “kırmızı bayrak” uyarısında bulundu. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, artan risk nedeniyle 5 ilçedeki yaklaşık 70 bin müşterinin elektriğinin kesildiği aktarıldı.

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California alevlere teslim: 10 bin kişiye tahliye kararı

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ventura County Şerifi James Fryhoff, yangın sırasında on kişinin yaralandığını belirtirken alevlerin başladığı günden bu yana 132 hanenin yanarak kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Öte yandan Vali Gavin Newsom, Ventura County’de olağanüstü hal ilan etti. İtfaiye yetkilileri, sarp arazide çalışan ekiplerin, helikopter ve uçakların da desteğiyle alevlerin, 30 binden fazla kişinin yaşadığı Santa Paula kentine ulaşmaması için ellerinden geleni yaptığını duyurdu. California’da eylül ayında da orman yangını çıkmış, 350 kilometrekareden fazla alan küle dönmüştü.

 

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#California#Yangın#Tahliye

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