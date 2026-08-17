Gazze’de bir kıvılcım için mücadele

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İsrail kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde, günlük yaşamın en temel ihtiyaçlarından biri olan ateş yakmak büyük bir krize dönüştü. Mutfak gazının tükenmesi ve fırlayan yakıt fiyatları nedeniyle odun ateşi kullanmak zorunda kalan Gazzeliler, ateş yakmanın ilk adımı olan çakmağı bulmakta büyük zorluk çekiyor. Bir çakmak; çocuklara yemek pişirmek, ekmek yapmak veya su ısıtmak anlamına geldiği için âdeta hayatta kalmanın omurgası haline geldi.

ORTAKLAŞA KULLANILIYOR

Savaştan önce 1 şekele (16 TL) üç adet satılan ucuz çakmakların fiyatı, ağır kısıtlamalar ve karaborsa nedeniyle 30 dolara (yaklaşık bin 500 TL) kadar yükseldi. Fiyatlardaki fahiş artış sebebiyle halk yeni çakmak almak yerine eskilerini tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ancak çakmak tamir ettirmek bile 12 dolara (yaklaşık 575 TL), tek bir çakmak taşı ise 8-10 dolara (yaklaşık 480 TL) mal oluyor. Dar gelirli aileler “Çakmak mı almalıyım yoksa un mu?” ikilemi yaşarken, çakmaklar elden ele dolaştırılarak ortaklaşa kullanılıyor. Çakmak bulunamayan günlerde aileler yemeklerini soğuk yemek zorunda kalıyor ya da komşularından kor ateş taşımak için çocuklarını ellerinde karton parçalarıyla sokaklara gönderiyor.

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HAYATTA KALMAK İÇİN

Gazze Şehri’ndeki bir mülteci çadırında yaşamaya çalışan Rabab Deifallah, elindeki küçük ve yıpranmış çakmağa adeta gözü gibi bakıyor. Çakmağın mandalına defalarca basarak, çalı çırpı dolu sobasını tutuşturacak tek bir kıvılcım çıkarmaya çalışıyor. Beş çocuk annesi bu kadın için sıradan bir çakmak, artık hayatta kalmanın en temel şartı.

İsrail yetkililerinin çakmak ve gaz dolum tüplerini “çift kullanımlı” maddeler kapsamına alıp bölgeye girişini engellemesi kentte yeni bir meslek doğurdu: Çakmak tamirciliği. Savaştan önce şoförlük yapan Tamer Al-Shawish, hurda çakmakların parçalarını söküp diğerlerini tamir ederek ailelerini geçindirmeye çalışıyor. Öte yandan, çakmakları büyük gaz tüpleriyle doldurmaya çalışan birçok vatandaş ciddi yanık yaralanmalarıyla karşı karşıya kalıyor. BM verilerine göre, insani yardım tırlarına getirilen sıkı kısıtlamalar Gazze halkını en temel nesnelerden bile mahrum bırakmayı sürdürüyor.