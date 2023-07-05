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Çağrı kariyerimin dönüm noktası

Güncelleme Tarihi:

#Garrick Hagon#Çağrı#Görevimiz Tehlike
Çağrı kariyerimin dönüm noktası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

İngiliz aktör Garrick Hagon, 1976’da vizyona giren Çağrı filminde rol almaktan gurur duyduğunu belirterek, “Çağrı’nın, Hz. Muhammed’in hayatını anlatmak gibi onurlu bir amacı var” dedi.

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Görevimiz Tehlike, Batman, Doctor Who ve The Crown gibi film ve dizilerde de rol alan Hagon, Çağrı filminin kariyerinde Star Wars kadar önemli yer tuttuğunu söyledi. Hagon, Çağrı’da önemli bir rol teklifi aldıktan sonra aklına ilk gelenleri şöyle anlattı: “Kirli elbiselerle, elimizde silahlarla yabani bir ortamda develer ve atlarla eşkıyalar gibi gezeceğimizi düşündüm. Çölde geçen bir vahşi Batı filmi çekeceğimizi düşünürken yönetmen Mustafa Akkad, ‘Hayır, hayır, hayır. Kıyafetleriniz bembeyaz ve tertemiz olacak’ dedi.” İslamiyet konusunda araştırma yapmaya başladığını anlatan Hagon, “Çağrı, benim için baştan sona bir öğrenme süreciydi. Arapça bile öğrenmeye çalıştım” dedi.

Çağrı kariyerimin dönüm noktası

Ünlü aktör Anthony Quinn’in de rol aldığı filmde Hagon, ilk Müslümanlardan Ammar bin Yasir’i canlandırdı.

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ANTHONY QUINN BANA BAKARAK KONUŞURDU

Çağrı’da Hz. Muhammed’in amcası Hz. Hamza’yı canlandıran Anthony Quinn’le çalışmasının kendisi için çok özel olduğunu belirten Hagon, şu ifadeleri kullandı: “Böylesine bir aktörle çalışmak, her zaman çok ayrıcalıklı bir durumdur. Filmde Hz. Muhammed’i göstermediğimiz için onunla konuşanlar, kameraya bakarak konuşurdu. Anthony Quinn , her seferinde ‘Işıkla çalışamıyorum, Hagon kameranın arkasına geçsin’ derdi.” Hagon, 13 ay boyunca çöl ortamında kurulan setlerde çalışmanın çok zor olduğunu ve uzun süre güneşe maruz kaldıklarını anlattı.

 

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#Garrick Hagon#Çağrı#Görevimiz Tehlike

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