Çadırkenti ve hastaneleri hedef aldı: İsrail yine ölüm saçtı

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Yeni yıla da Gazze’ye yönelik saldırılarla başlayan İsrail, bölgedeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi’nin güneyindeki El Mavasi mülteci kampını bombalarken dün de Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına hava saldırısı düzenledi. Perşembeden beri İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 100’ü aştı.

ÇADIR KENTE ÖLÜM SALDIRISI

Perşembe günü Gazze’de yerlerinden edilmiş kişilerin barınması amacıyla El Mavasi bölgesinde oluşturulan insani yardım bölgesini bombalayan İsrail, buradaki çadır kenti hedef aldı. En az 68 kişi hayatını kaybederken, İsrail saldırıda bölgedeki Hamas güçlerini idare ettiği öne sürülen polis şefi yardımcısı Hüseyin Şahvan’ın hedef alındığını belirtti. Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA’nın Başkanı Philippe Lazzarini, X’te yaptığı bir paylaşımda, Mavasi’deki saldırıya dikkat çekerek, “Gazze’de bırakın güvenli bölgeyi, insani bir bölge bile olmadığını bir kez daha hatırladık” dedi.

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HASTANELERİ VURDULAR

İsrail ordusu dün sabahtan itibaren de yine Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya ve El Awda hastaneleri ile Gazze’nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi de İsrail saldırılarının hedefi oldu. Hamas da dün bir açıklama yayınlayarak uluslararası topluma İsrail’in yürüttüğü soykırıma müdahale etme çağrısı yaptı. BM’nin raporuna göre İsrail savaşın başından beri Gazze’deki en az 27 hastane ve 12 sağlık merkezine yönelik 136 saldırı gerçekleştirdi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLADI

Hamas yetkilisi Basem Naim, Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığını duyurdu. Naim açıklamasında, “Bu müzakere turu, tam ateşkesle sonuçlanacak bir anlaşmaya, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesine ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşüne odaklanacak” ifadelerini kullandı.

HALEP’İN GÜNEYİNDE DEPOLARI VURDU

İsrail ordusu önceki gece Suriye’nin Halep kentinin güneyindeki Sefire kasabasında yer alan askeri tesisleri hedef aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) bölgede Esad rejiminden kalan savunma sanayisi tesisleri ile askeri araştırma merkezinin vurulduğunu bildirdi. Bölgeden gelen haberlere göre saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralananlar oldu. İsrail, rejimin devrilmesinden sonra Suriye’deki askeri tesislere saldırı düzenlemişti.