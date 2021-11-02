Cadılar Bayramı'nda Joker dehşeti

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Olay, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun batısındaki Çofu bölgesinde 31 Ekim Pazar akşamı gerçekleşti. Şincuku yönüne doğru hareket eden 10 vagonlu trene Kokuryo istasyonunda binen Joker kıyafetli bir adam, elindeki bıçakla yolculara saldırdı. Yeşil gömlek ve mor takım elbise giyen saldırgan, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi. Trendeki yolcular çığlık çığlığa diğer vagonlara koşarak saldırgandan uzaklaştı.

Yolcuların acil durum frenine basmasıyla duran trene, itfaiye ekipleri müdahale etti. Japon Kyodo ajansına göre, olayda 3’ü ağır, 17 kişi yaralandı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, yaralıların çoğunun Cadılar Bayramı (Halloween) partilerine giden kişiler olduğunu aktardı. Bir görgü tanığı, saldırıyı ilk başta bir Cadılar Bayramı şakası zannettiğini söyledi.

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JOKER HAYRANI ÇIKTI

Kyodo’nun haberine göre gözaltına alınan fail, Joker karakterine hayran olduğunu söyledi. Ayrıca yerel basının iddiasına göre saldırgan, ölüm cezasına çarptırılmak istediği için insanları öldürmek istediğini de ifade etti.