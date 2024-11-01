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Cadılar Bayramı uyarısı: 'Kostüm giymeyin'

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#Meksika#Cadılar Bayramı#Uyarı
Cadılar Bayramı uyarısı: Kostüm giymeyin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 12:43

Meksika'da, Cadılar Bayramı'nda suçlularla karıştırılmamak için kostüm giymeyin uyarısı yapıldı. Kamu Güvenliği Bakanı Gerardo Merida, gece geç saatlere kadar dışarıda kalınmamasını tavsiye etti.

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Meksika'nın Sinaloa'daki çete piyasasının giderek artan bölgesi Kamu Güvenliği Bakanı Gerardo Merida Sanchez, insanların Cadılar Bayramı'nda herhangi bir maske ve kostüm giymemeleri konusunda uyardı.

Sanchez, “Kostüm veya maske takmayın, sahte silah taşımayın veya bir suçlunun kılığına girmeyin. Gece geç saatlere kadar dışarıda durmayın” dedi.

Meksika'nın Sinaloa çetelerinin saldırıları nedeniyle Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Eylül'de Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Bölgeye ek askeri kuvvetler sevk edildi.

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#Meksika#Cadılar Bayramı#Uyarı

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