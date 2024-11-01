Cadılar Bayramı uyarısı: 'Kostüm giymeyin'

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Meksika'nın Sinaloa'daki çete piyasasının giderek artan bölgesi Kamu Güvenliği Bakanı Gerardo Merida Sanchez, insanların Cadılar Bayramı'nda herhangi bir maske ve kostüm giymemeleri konusunda uyardı.

Sanchez, “Kostüm veya maske takmayın, sahte silah taşımayın veya bir suçlunun kılığına girmeyin. Gece geç saatlere kadar dışarıda durmayın” dedi.

Meksika'nın Sinaloa çetelerinin saldırıları nedeniyle Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Eylül'de Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Bölgeye ek askeri kuvvetler sevk edildi.