Çad'daki mühimmat deposu yangınında 9 can kaybı

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Çad'ın başkenti Encemine'nin Goudji bölgesinde bulunan uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir askeri mühimmat deposunda dün yerel saatle 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan şiddetli patlamalar kilometrelerce uzaktan duyulurken, alevler yaklaşık bir buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede, patlamayan mühimmatları temizlemek için çalışma başlatıldı.

Çad Sağlık Bakanı Abdelmadjid Abderahim, yangında en az 9 kişinin öldüğünü, 46 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Abderahim, bazı yaralılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybı sayısının artabileceğini ifade etti.

Yangının nedeni henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.