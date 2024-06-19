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Çad'daki mühimmat deposu yangınında 9 can kaybı

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#Çad#Mühimmat Deposu#Yangın
Çaddaki mühimmat deposu yangınında 9 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 15:13

Çad’da bir askeri mühimmat deposunda çıkan ve patlamalara yol açan yangında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Çad'ın başkenti Encemine'nin Goudji bölgesinde bulunan uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir askeri mühimmat deposunda dün yerel saatle 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan şiddetli patlamalar kilometrelerce uzaktan duyulurken, alevler yaklaşık bir buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede, patlamayan mühimmatları temizlemek için çalışma başlatıldı.

Çad Sağlık Bakanı Abdelmadjid Abderahim, yangında en az 9 kişinin öldüğünü, 46 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Abderahim, bazı yaralılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybı sayısının artabileceğini ifade etti.

Yangının nedeni henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Çad#Mühimmat Deposu#Yangın

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