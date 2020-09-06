Çad'da çifte saldırı: 6 ölü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Libya sınırına yakın Kouri bölgesinde, silahlı 3 kişinin etrafa açtığı ateş sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bir diğer saldırı da Kamerun sınırındaki Fouli kentinde yaşandı. Askeri aracın, terör örgütü Boko Haram tarafından tuzaklanan mayının üzerinden geçmesiyle yaşanan patlamada, 3 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.

Çad ordusunun nisanda Boko Haram'a karşı başlattığı geniş çaplı operasyonlara karşın örgüt bölgedeki saldırılarına devam ediyor.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.