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AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 01:48 | Son Güncelleme:

Çad'da çifte saldırı: 6 ölü

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Çad'da çifte saldırı: 6 ölü
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Çad'da düzenlenen 2 ayrı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Libya sınırına yakın Kouri bölgesinde, silahlı 3 kişinin etrafa açtığı ateş sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bir diğer saldırı da Kamerun sınırındaki Fouli kentinde yaşandı. Askeri aracın, terör örgütü Boko Haram tarafından tuzaklanan mayının üzerinden geçmesiyle yaşanan patlamada, 3 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.

Çad ordusunun nisanda Boko Haram'a karşı başlattığı geniş çaplı operasyonlara karşın örgüt bölgedeki saldırılarına devam ediyor.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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