Haberin Devamı

BU ZAMANA KADAR 9 MİLYAR TONDAN FAZLA KAYIP YAŞANDI

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) raporuna göre, son altı yılın beşinde buzullardaki erime rekor seviyeye ulaştı. Bu erimeyle birlikte büyük miktarda su açığa çıkarken, uzmanlar dünya çapında 10 milyon insanın yıkıcı buzul sellerine maruz kalma riski altında olduğu konusunda uyarıyor.

1975 yılında kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana buzullar 9 milyar tondan fazla kütle kaybetti. Bu, Almanya büyüklüğünde ve 25 km kalınlığında bir buz tabakasına denk geliyor.

Bu kayıp, Kanada Arktik Bölgesi veya Grönland gibi bölgelerde orta düzeyde kalırken, bazı bölgeler çok daha fazla etkilendi. Avrupa'nın Alpleri ve Pireneleri'ndeki buzullar, yalnızca 2000-2023 yılları arasında kütlelerinin yüzde 40'ını kaybetti.

Haberin Devamı

‘BU BİR HAYATTA KALMA MESELESİ’

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, “Buzulların korunması sadece çevresel, ekonomik ve toplumsal bir gereklilik değildir. Bu bir hayatta kalma meselesidir” dedi.

Doğal olarak, buzullar sıcak yaz aylarında küçülür ve kış boyunca yağan sıkıştırılmış karla daha da büyür. Bu süreç, Dünya'nın mevcut buzullarının on binlerce veya yüz binlerce yıldır mevsimler boyunca sabit kalmasını sağlamıştır.

Ancak insanlar atmosfere büyük miktarlarda CO2 ve diğer sera gazlarını salmaya başladığından beri bu denge bozuldu. Bilim insanlarının kesin olarak insan faaliyetleriyle ilişkilendirdiği ısınan iklim, buzulların yazın daha hızlı erimesine ve kışın daha yavaş toparlanmasına neden oluyor.

Dünyadaki buzullar 2024 yılında küçülürken 450 milyar ton kütle kaybetti. Bu, kayıtlara geçen dördüncü en kötü yıl oldu. Aynı dönemde İskandinavya, Svalbard ve Kuzey Asya'daki buzullar kayıtlara geçen en büyük yıllık kayıplarını yaşadı.

WMO'nun araştırmasına göre, 2022 ile 2024 yılları arasındaki dönem, şimdiye kadar kaydedilen en büyük üç yıllık buzul kütlesi kaybı oldu.

iklim değişikliği nedeniyle iklim ısındıkça, buzulları binlerce yıldır sabit tutan doğal erime ve toparlanma döngüsü başarısız oluyor. Grönland'daki uydu verileri, 1973 ve 2022 yılları arasında buzulların nasıl karardığını ve küçüldüğünü açıkça gösteriyor.

Haberin Devamı

BÖYLE DEVAM EDERSE ‘EBEDİ BUZ’ KALMAYACAK

Son yapılan bir araştırmaya göre buzulların artık o kadar hızlı eriyor ki, her yıl ortalama 273 milyar ton ve 2000-2023 yılları arasında 6,542 milyar ton su bırakacak kadar hızlı bir şekilde geri çekiliyor.

Celeste Saulo, “En negatif kütle dengesine sahip on yılın yedisi 2016'dan sonra gerçekleşti. Böyle devam ederse, WMO artık birçok buzulun çekirdeğindeki 'ebedi buzun' 2100'den sonraya kalmayacağına inanıyor” ifadelerine yer verdi.

WMO'da bilim görevlisi olan Sulagna Mishra, bilim insanlarının artık buzullarda geri döndürülemez olabilecek 'benzeri görülmemiş bir değişim' gözlemlediklerini söyledi, “Eğer sıcaklıklar şu anda olduğu gibi artmaya devam ederse, 2100 yılının sonuna kadar küçük buzulların yüzde 80'ini kaybedeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

10 MİLYON İNSAN TEHLİKE ALTINDA

Kısa vadede, buzulların çekilmesiyle açığa çıkan muazzam miktardaki erime suyu ciddi bir sel riski yaratıyor.

Wesleyan Üniversitesi'nden Profesör Suzanne O'Connell ve Colorado Boulder Üniversitesi'nden Dr. Alton Byers, şu anda 10 milyon insanın tehlike altında olduğunun altını çiziyor.

Bilim insanları, buzulların erimesiyle birlikte suyun, daha önce buzulların işgal ettiği çukurluklara aktığını ve burada büyük göller oluştuğunu açıklıyor. Bu göllerin çoğu, yüzyıllar boyunca buzullar tarafından biriktirilen kaya ve buzdan oluşan kırılgan doğal barajlarla yerinde tutuluyor.

Bu barajların arkasında çok fazla su olması ya da göle doğru bir toprak kayması olması barajı yıkabilir, büyük miktarda suyun ve molozun dağ vadilerine doğru sürüklenmesine ve yolundaki her şeyin yok olmasına neden olabilir. Bu tehlikeli karışım, saatte 30-100 km hızla akarak, evleri ve yoluna çıkan her şeyi yok edebilir. Selin ani ve şiddetli olması nedeniyle bu tür olayların yol açtığı can kayıpları çok büyük olabilir.

Haberin Devamı

EN KÖTÜ ÖRNEK 1941’DE YAŞANDI

2023 yılında Himalayalar'da meydana gelen bir buzul gölü patlaması 30'dan fazla köprüye zarar vermiş, bir hidroelektrik santralini tahrip etmiş ve 50'den fazla insanın ölümüne neden olmuştu.

En ölümcül örnekte, 1941 yılında Peru And Dağları'ndaki bir buzul gölü olan Laguna Palcacocha'ya düşen bir çığın neden olduğu dalga, gölü on yıldan uzun bir süre boyunca tutan barajı yıkmıştı. Ardından gelen sel vadiden aşağı Huaraz şehrine doğru akarak 1.800 ila 5.000 kişinin ölümüne yol açtı.

Son araştırmalar, buzun daha hızlı erimesiyle birlikte buzul gölü taşkınlarının riskinin de arttığını gösteriyor. Dünyada en ölümcül örneğin yaşandığı Laguna Palcacocha şu anda 1941'dekinden 14 kat daha büyük ve Huaraz şu anda 120.000 kişiye ev sahipliği yapıyor.

Haberin Devamı

Modelleme çalışmaları, bugün bir buzul selinin 35.000 kişinin hayatını tehdit edebileceğini tahmin ediyor.

BUZUL YAKININDA YAŞAMAYANLAR DA RİSK ALTINDA

Benzer şekilde eriyen su, buzulların içindeki devasa buz mağaraları sistemlerinde birikip ardından 'buzul kanal seli' adı verilen bir olayla aniden serbest kalabiliyor. Buzulların çekilmesi, buzun yakınında yaşamayan insanlar için de sel riskine neden olabilir.

Buzullar eridikçe, karada depolanmış olan büyük miktarda tatlı su denize taşınıyor ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor.

Bilim insanları buzul erime suyunun deniz seviyesindeki artışa en büyük katkıyı yapan ikinci unsur olduğunu ve 2000 ile 2023 yılları arasında deniz seviyesini 0,7 inç (18 mm) yükselttiğini tahmin ediyor.

Dünya Buzul İzleme Servisi Direktörü Profesör Michael Zemp yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu kulağa çok fazla gelmeyebilir, ancak büyük bir etkisi var; deniz seviyesindeki her milimetrelik artış, her yıl 200.000 ila 300.000 kişiyi daha sellerle karşı karşıya bırakıyor."

YÜZ MİLYONLARCA İNSAN TEMİZ İÇME SUYUNDAN MAHRUM KALABİLİR

Ancak uzun vadede, hızla eriyen buzulların yüz milyonlarca insanı temiz içme suyuna erişimden yoksun bırakmasından endişe ediliyor.

2000-2023 yılları arasındaki 23 yıllık dönemde dünyadaki buzullar, tüm dünya nüfusunun 30 yılda tükettiği su miktarına eşit su kaybetti. Bu tatlı su, özellikle sıcak veya yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan pek çok insanın geçimi ve hayatta kalması için olmazsa olmazdır.

WMO'nun öngördüğü gibi bu buzulların yok olması halinde milyonlarca insan alternatif su kaynakları bulmak ya da başka yerlere göç etmek zorunda kalacak.

Güncel tahminlere göre, dünya nüfusunun yüzde 22'sine denk gelen 1,9 milyar insan buzulların aşağısında yaşıyor ve içme suyunun başlıca kaynağı olarak buzullara güveniyor.

Profesör Zemp, “Çocuklarımı düşündüğümde, belki de hiç buzulu olmayan bir dünyada yaşayacaklar. Bu aslında oldukça endişe verici” dedi.

DÜNYANIN PEK ÇOK YERİ SULAR ALTINDA KALABİLİR

Batı Antarktika'daki Thwaites Buzulu'nun çökmesi halinde, küresel deniz seviyeleri 3 metreye kadar yükselebilir.

Deniz seviyesindeki yükselmeler Şangay'dan Londra'ya, Florida'nın ya da Bangladeş'in alçak bölgelerine ve Maldivler gibi tüm uluslara kadar birçok şehri tehdit ediyor.

Örneğin Birleşik Krallık'ta 2 metre ya da daha fazla bir yükselme Hull, Peterborough, Portsmouth ve Londra'nın doğusu ile Thames Halici gibi bölgelerin sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Buzulun on yıllar içinde başlayabilecek çöküşü, New York ve Sydney gibi büyük şehirleri de sular altında bırakabilir. ABD'nin güneyindeki New Orleans, Houston ve Miami'nin bazı bölgelerinin de özellikle sert darbe alacağı tahmin ediliyor.

Endişeli Bilim İnsanları Birliği tarafından 2014 yılında yapılan bir çalışmada, ABD genelindeki topluluklarda 52 deniz seviyesi göstergesi incelendi. Mevcut veriler temel alınarak öngörülen deniz seviyesi artışlarına ilişkin bir tahmine dayanarak, Doğu ve Körfez Kıyısındaki birçok yerde gelgit taşkınlarının önemli ölçüde artacağı bulundu.

Sonuçlar, bu toplulukların çoğunun önümüzdeki yıllarda gelgit taşkınlarının sayısında ve şiddetinde büyük bir artış yaşayacağını gösterdi.

2030 yılına kadar, incelenen 52 topluluğun yarısından fazlasının, orta düzeyde deniz seviyesi yükselmesi tahminleri varsayıldığında, açık alanlarda yılda ortalama en az 24 gelgit seli yaşayacağı öngörülüyor. Bu topluluklardan yirmisi, gelgit taşkınlarının üç katına veya daha fazlasına maruz kalabilir.

Orta Atlantik kıyılarının sel sıklığında en büyük artışlardan bazılarını görmesi bekleniyor. Annapolis, Maryland ve Washington DC gibi yerlerde yılda 150'den fazla gelgit seli beklenebilir ve New Jersey'deki bazı yerlerde 80 veya daha fazla gelgit seli görülebilir.

Kasım 2016'da Proceedings of the National Academy of Science'da yayınlanan bir makalenin sonuçlarına göre, Birleşik Krallık'ta 2040 yılına kadar iki metrelik bir yükselme Kent'in büyük bölümünün neredeyse tamamen sular altında kalmasına neden olacak. Portsmouth gibi güney kıyısındaki bölgelerin yanı sıra Cambridge ve Peterborough da büyük ölçüde etkilenecek.

Daily Mail'in 'Earth's glaciers 'will not survive the 21st century' scientists warn - as five of the past six years have seen the most rapid glacier retreat on record' başlıklı haberinden derlenmiştir.