Buzların altında kalan askerlere 40 yıl sonra ulaşıldı

Şili ordusundan yapılan yazılı açıklamada, başkent Santiago'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan, yüksekliği 5 bin kilometreyi aşan Cerro El Plomo dağında, 4 kişilik mürettebatıyla bir helikopterin 26 Kasım 1981'de düşmesi sonucu ölen ve o günden beri buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.



Arama kurtarma çalışmaları, sivil bir helikopterin, bölgedeki buzulların erimesiyle ortaya çıkan helikopter enkazını bildirmesi üzerine 8 Mart'ta başladı.



Şili ordusuna mensup 38 uzmanın katıldığı operasyonda, 2 askerin kalıntılarına ulaşıldığı ve 4. askerin kalıntılarının bulunması için çalışmaların 17 Mart'a kadar süreceği bildirildi.



Helikopter kazasında ölen mürettebattan birisinin kalıntılarına, 1991 yılında bir dağcının haber vermesi üzerine ulaşılmıştı.

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