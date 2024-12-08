Büyükelçiler Ankara’da buluşacak... Bölgesel ve küresel meseleler değerlendirilecek

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“TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİ HAMLELERİ”

Konferans’a 146 Büyükelçilik ve 13 Daimi Temsilcilikte görev yapan Büyükelçilerin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli çok sayıda Büyükelçi ve üst düzey yetkili katılacak. 15’inci Büyükelçiler Konferansı’nın bu yılki teması, “Türkiye’nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları” olarak belirlendi.

Konferans’ta ilgili Bakanlar ile Kurum ve Kuruluş Başkanlarının Büyükelçilerle bir araya gelecekleri 7 panel (Savunma ve Dış Güvenlik, İç Güvenlik, Hukuk ve İletişim, Aile ve Güçlü Toplum, Kültür ve Eğitim, Su, Bağlantısallık ve Enerji, Ekonomi, Finans ve Teknoloji, Dış Politikamızda Yumuşak Güç Unsurlarımız) düzenlenecek.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER DEĞERLENDİRİLECEK

Konferans kapsamında, bölgesel değerlendirme oturumlarında Türk dış politikasını yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunulacak.

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Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal yapısı ile idari işleyişinin güçlendirilmesine dönük çalışmaların ele alınacağı oturumlar düzenlenecek. Büyükelçiler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri ile bölgesel toplantılar gerçekleştirerek, görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Ayrıca, geçmiş yıllardan farklı olarak düzenlenecek akademik oturumlarda Büyükelçiler, konusunda uzman akademisyenlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.

ÖNCELİK VE HEDEFLER ELE ALINIYOR

Türkiye’nin dış politika öncelikleri ve hedeflerinin ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği ve gelecek dönemde atılacak adımların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanlığı’nın iç planlamalarının yapılması ve dış politikanın uygulanmasında rol oynayan kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm tesis edilmesi bakımından önemli bir rol oynuyor. Büyükelçiler Konferansları aynı zamanda, yurt içinde farklı çevrelerin Türk dış politikası hakkında bilgilendirilmesi işlevi de görüyor.