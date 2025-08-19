Büyükelçi Tom Barrack uyardı... İsrail Lübnan’a verdiği sözü tutmalı

Haberin Devamı

ASKERLERİNİ ÇEKECEK Mİ

Dün Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşme yapan Barrack, çözüme ulaşmak için adım adım bir yaklaşım uygulandığını belirterek Lübnan’ın bir adım attığını, şimdi ise sıranın İsrail’de olduğunu belirtti. Kasım ayında varılan ateşkes anlaşması İsrail’in Lübnan’dan tamamen çekilmesini öngörse de halihazırda 5 sınır bölgesinde İsrail askeri bulunuyor. Barrack, gazetecilerin ‘bir sonraki adım İsrail’in asker çekmesi olabilir mi’ sorusuna ‘tam da budur’ yanıtını verdi. Washington’ın İsrail ile temaslarını sürdürdüğünü belirten ABD’li yetkili, önümüzdeki haftalarda gelişmeler olabileceğini söyledi. Lübnan’da kabine, ABD’nin Hizbullah’ın kademeli silahsızlandırılması teklifine olumlu yanıt vermişti. Hizbullah lideri Naim Kasım ise ‘işgal sürdüğü sürece direniş silahsızlanmayı reddediyor’ diye açıklama yapmıştı.