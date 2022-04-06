Büyükelçi Kiev'deki son durumu CNN Türk'e anlattı!

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Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden Kiev kentine geri döndüğü açıklandı. Kiev'e geri dönen Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere CNN Türk'ün sorularını cevaplandırdı.

Büyükelçi Güldere, Kiev'e geri dönüşler için daha zaman olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

"Savaşın başlaması ile Kiev'de askeri durum nasıl ilerliyor, tahliye faaliyetlerimiz hangi hatta yoğunlaşıyor bunları değerlendiriyorduk. Büyükelçiliği taşımamızda da bunlar rol oynadı. Çernivtsi bizim tahliye operasyonlarımızda kilit bir rol oynadı.

Dün itibari ile Kiev'e döndük. Mesaimize Kiev'den devam ediyoruz. Mesaimiz aslında hiç bitmedi, hep çalıştık. Elçilik binamızda bir hasar ve sıkıntı yok. Zaten burayı tamamen terk etmemiştik. Bir arkadaşımız burada çalışıp bize durum hakkında bilgi vermişti.

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GERİ DÖNÜŞLER İÇİN ACELE EDİLMEMELİ

Kiev'de askeri risk azalsa da tam bir normalleşme söz konusu değil. Toplu geri dönüşler için daha zaman var. Kiev belediye başkanı da geri dönüşler için acele edilmemesi gerektiğini söylemişti. Burada dönmek isteyen vatandaşlarımız kara yolu ile uzun bir yol çekecekler. Burada şartların normale dönmelerini beklemeleri kendileri için daha iyi olacaktır. Tam bir ateşkes tesis edilmediği sürece risk devam ediyor. Ateşkes olmadığı sürece burası güvenli demek mümkün değil

TAHLİYELER NE DURUMDA?

Biz toplamda 16 bin 700 kişiyi kapsayan bir tahliye operasyonu gerçekleştirdik. Bu bazen fiili ateş altındaki bölgelerde yapılan bir çalışmaydı. Şimdi ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların hepsini tahliye ettiğimizi söyleyebilirim. Burada tek istisna Mariupol. Mariupol'de şu anda 25-30 kadar vatandaşımız olduğunu söyleyebiliriz.

Şu anda 2 farklı eksende çalışmalar devam ediyor. Bunlardan biri insani koridor. Bunun çalışmaları uzun süredir sürüyor. Diğer adım ise denizden tahliye. Sayın bakanımız da duyurmuştu bunun operasyonel detaylarını buradan açıklamak istemiyorum. Ancak vatandaşlarımızı asla yüz üstü bırakmıyoruz. Şu anda bir otobüsümüz Mariupol'e gitmek için hazır bekliyor.

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TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ FARK YARATTI

Türkiye'nin desteği başından beri büyük fark yarattı. Taraflar ilk kez Antalya'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın temasları sürüyor. Bakanımız Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası müzakereciler İstanbul'da biraraya geldi. Türkiye bu sürece ne kadar kıymet kattı bunu herkes biliyor. Türkiye bu sürecin bundan sonraki döneminde de en büyük destekçilerden biri olacak. Biz liderlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız önemli olan ateşkes ve barışın tesis edilmesi."

11 MART'TA TAŞINMIŞTI

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği 11 Mart'ta geçici olarak Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmıştı.