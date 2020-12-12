Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı; Tahran'a 'Zarif' tepkisi

Ferazmend’e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiirle ilgili attığı tweet, Tahran Büyükelçisi Derya Örs’ün İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması ve Türkiye ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına ilişkin tepki dile getirildi. Ayrıca herhangi bir konuda rahatsızlık duyulması halinde bunun iletilebileceği farklı kanallar varken, Zarif’in Twitter üzerinden Türkiye’yi hedef almasının da kabul edilemeyeceği vurgulandı.

İran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Bakü’de okuduğu şiirin toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia ediyor.