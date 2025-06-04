Büyükelçi Barrack doğruladı: ABD Suriye’den çekilmeye başladı

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ABD Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, ülkesinin Suriye’deki askeri varlığını ciddi ölçüde azaltmak üzere asker çekme sürecinin başladığını bildirdi. NTV’ye özel röportaj veren Barrack, Suriye’de geçen aralıkta Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkede bulunan sekiz üssün sırasıyla beş ve üçe düşürüldüğünü, hedeflerinin bir üs dışında diğer tüm askeri üslerin kapatılması olduğunu söyledi. Ayrıca Amerikan basını ve İngiltere merkezli Suriye İnsanhakları Gözlemevi (SOHR), ABD güçlerinin Suriye’nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde bulunan iki büyük askeri üsten çekildiğini bildirdi.

‘BİR ÜSSE DÜŞECEĞİZ’

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, verdiği mülakatta Suriye’deki ABD varlığına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ortadoğu’daki tarihsel anlaşmazlıkların ve karışıklıkların Batı’nın, Doğu’nun geleceğini dikte etmeye çalışmasından kaynaklandığını dile getiren Barrack, “Bugünkü Suriye politikamız son 100 yıldaki Suriye politikasına yakın olmayacak, çünkü bunların hiçbiri işe yaramadı” dedi. Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu SDG’nin Washington için “önemli bir müttefik olduğunu” söyleyen ABD elçisi, “Onları yeni Suriye hükümetine entegrasyona yönlendirmek çok ama çok önemli” ifadesini kullandı. Barrack, Suriye’deki ABD askerleriyle ilgili olarak da, “Askeri üslerimizin azalması da gerçekleşti. (ABD üs sayısı) 8 üsten düştük, 5, 3 ve sonunda 1’e düşecek” dedi.

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İKİ KRİTİK BÖLGE

İngiltere merkezli SOHR da önceki gün, Deyrizor’daki El-Ömer petrol sahası ve Conoco doğalgaz sahasındaki ABD askerlerinin beraberlerinde zırhlı araçlar ve lojistik ekipmanlarla çekildiğini bildirdi. Askerlerin çekilmesinin 18 Mayıs’ta başladığı ancak geçen hafta sonu sürecin hızlandığı belirtilirken, ABD askerlerinin çekildiği noktalara SDG’nin yerleştiği bildirildi. Haseke’de bulunan El Şeddadi üssünde ABD varlığının sürdüğü ve DEAŞ’a karşı operasyonların buradaki üsten yürütülmeye devam edeceği aktarıldı. Mart ayında, Şam yönetimi ve SDG arasında örgütün faaliyet gösterdiği ülkenin kuzeydoğusundaki hidrokarbon yatakları ve sınır kapıları gibi stratejik noktaların merkezi yönetime devrini öngören bir entegrasyon mutabakatı imzalanmıştı.

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500 ASKER ÇEKİLMİŞ

Amerikan Foxnews’a konuşan ABD yetkilileri de çekilmeyi doğrulayarak son haftalarda bölgeden 500 ABD askerinin çekildiğini ve bazı ABD üslerinin SDG’ye devredildiğini aktardı. Fox News ayrıca, Görev Destek Bölgesi Green Village’ın kapatıldığını, MSS Euphrates’in ise SDG’ye devredildiğini bildirdi. Fox News’a konuşan yetkililere göre, üçüncü bir ABD üssü de boşaltıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise konuyla ilgili Amerikan basınından gelen sorulara yanıt olarak Pentagon Sözcüsü Sean Parnell’in nisan ayında yaptığı, “güçlerin birleştirilmesi” açıklamasını hatırlattı. Parnell, bu açıklamasında ABD’nin bölgedeki güçlerini belirli noktalarda toplayacağı ve Suriye’deki askeri varlığını binin altına düşüreceğini belirtmişti.

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TRUMP ETKİSİ Mİ

2014’de terör örgütü DEAŞ’a karşı başlatılan Ortak Kararlılık Operasyonu kapsamında uluslararası güçlere liderlik eden ABD ordusu, Suriye ve Irak’a asker konuşlandırmıştı. ABD, Suriye’de terör örgütü SDG ile DEAŞ’a karşı ortaklık yürütmüştü. İlk döneminde de Suriye’den çekilmek istediğini söyleyen Donald Trump’ın ocakta ikinci kez göreve gelmesinden sonra ise Pentagon’un Suriye’den çekilmeyi öngören planları olduğu haberleri çıkmıştı. Şam’daki geçiş hükümeti ile normalleşme adımları da atan Trump, geçen ay Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurmuştu.

ANITKABİR DEFTERİNE YAZDI: ‘CUMHURİYETİNİZİN UZAKTAN BİR OĞLU’

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve başlamasının ardından dün Anıtkabir’e ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Büyükelçi Barrack ve beraberindeki elçilik yetkilileri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Büyükelçi Barrack beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Barrack, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Tom Barrack, deftere şunları yazdı: “Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Büyükelçi Tom Barrack, cumhuriyetinizin uzaktan bir oğlu.” Büyükelçi Barrack, Osmanlı’nın son dönemlerinde Lübnan’dan ABD’ye göç eden bir ailenin oğlu.