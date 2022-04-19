Büyük trajedi! Ünlü yazarın oğlu, 10 aylık bebeğini öldürmekle suçlandı

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ABD’li yazar Paul Auster’ın oğlu Daniel Auster’ın geçen cuma günü tutuklanmasına neden olan olay, 1 Kasım 2021’de ABD’nin New York kentinde yaşandı. 44 yaşındaki Daniel Auster, 10 aylık kızı Ruby’ye evde bakarken, bebek birden fenalaştı. Eve çağrılan sağlık görevlileri bebeği hastaneye götürdü fakat minik Ruby kurtarılamadı. Bebekte darp izi veya travma belirtisi bulunamadı. Ancak yapılan otopside, bebeğin aşırı dozda fentanil ve eroinden öldüğü tespit edildi.

Daniel Auster ifadesinde bebeği üzerindeyken kanepede uyuyakaldığını, uyandığında ise kızının baygın olduğunu gördüğünü söyledi. 15 Nisan’da tutuklanan Auster hakkında “ölüme sebebiyet vermek ve ihmal suretiyle kasten cinayet” suçlamasıyla dava açıldı.

UYUŞTURUCU GEÇMİŞİ VAR

Daniel Auster, daha önce 1996’da Andre Melendez adlı bir uyuşturucu satıcısı Michael Alig tarafından öldürüldüğünde yanlarındaydı. Olayda sessiz kalması için 3 bin dolar para verilen Daniel, daha sonra suçunu itiraf etti. 5 yıllık denetimli serbestlikle hapisten kurtulan Auster, ayrıca uyuşturucu bulundurmaktan da geçmişte gözaltına alındı. Oğlu Daniel’in annesi Lydia Davis’ten 1977’de boşanan 75 yaşındaki Paul Auster, olayla ilgili yorum yapmadı.