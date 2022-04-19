Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Büyük trajedi! Ünlü yazarın oğlu, 10 aylık bebeğini öldürmekle suçlandı

#Daniel Auster#Paul Auster#Tutuklama
Büyük trajedi Ünlü yazarın oğlu, 10 aylık bebeğini öldürmekle suçlandı

Dünyaca ünlü yazar Paul Auster’ın oğlu Daniel Auster, 10 aylık kızı Ruby’nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Bebeğe yapılan otopside öldürücü dozda uyuşturucu tespit edildi.

Haberin Devamı

ABD’li yazar Paul Auster’ın oğlu Daniel Auster’ın geçen cuma günü tutuklanmasına neden olan olay, 1 Kasım 2021’de ABD’nin New York kentinde yaşandı. 44 yaşındaki Daniel Auster, 10 aylık kızı Ruby’ye evde bakarken, bebek birden fenalaştı. Eve çağrılan sağlık görevlileri bebeği hastaneye götürdü fakat minik Ruby kurtarılamadı. Bebekte darp izi veya travma belirtisi bulunamadı. Ancak yapılan otopside, bebeğin aşırı dozda fentanil ve eroinden öldüğü tespit edildi.

Daniel Auster ifadesinde bebeği üzerindeyken kanepede uyuyakaldığını, uyandığında ise kızının baygın olduğunu gördüğünü söyledi. 15 Nisan’da tutuklanan Auster hakkında “ölüme sebebiyet vermek ve ihmal suretiyle kasten cinayet” suçlamasıyla dava açıldı.

UYUŞTURUCU GEÇMİŞİ VAR

Daniel Auster, daha önce 1996’da Andre Melendez adlı bir uyuşturucu satıcısı Michael Alig tarafından öldürüldüğünde yanlarındaydı. Olayda sessiz kalması için 3 bin dolar para verilen Daniel, daha sonra suçunu itiraf etti. 5 yıllık denetimli serbestlikle hapisten kurtulan Auster, ayrıca uyuşturucu bulundurmaktan da geçmişte gözaltına alındı. Oğlu Daniel’in annesi Lydia Davis’ten 1977’de boşanan 75 yaşındaki Paul Auster, olayla ilgili yorum yapmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Daniel Auster#Paul Auster#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi

BAKMADAN GEÇME!

5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi