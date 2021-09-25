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Büyük sperm soygunu: Kliniğe giden herkesin bilmediği çocukları olabilir

#Sperm Bağışı#İngiltere#Dünya
Büyük sperm soygunu: Kliniğe giden herkesin bilmediği çocukları olabilir

İngiltere'de öz babasını aramak için araştırma yapan hemşire Catherine Simpson büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Bir tüp bebek kliniğinin örnek veren kişilerden spermlerini habersiz çaldıkları ve bunu diğer tedavilerde kullandıkları belirlendi. Kliniğe giden herkesin, habersiz oldukları çocukları olabilir...

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3 çocuk annesi 40 yaşındaki hemşire Catherine Simpson vefatı sonrası babasının aslında öz babası olmadığını, kendisi ve kardeşinin iki farklı isimsiz erkeğin spermleri kullanılarak dünyaya geldiğini öğrendi. Simpson'ın gerçek babasını bulmak için 10 yıl süren arayışı Birleşik Krallık'taki zamana karşı yarışan acımasız doktorları, çalınan spermleri, sömürülen hastaları içeren bir skandalı ortaya çıkardı.

İLK SKANDAL: KOCASININ SPERMİ İLE 600 KİŞİYİ HAMİLE BIRAKTI

Catherine ve ağabeyi, Birleşik Krallık'ta ilk bağışçılardan biri olan kadın doğum uzmanı Dr Mary Barton tarafından işletilen bir klinikte dünyaya geldi. Barton'ın daha sonra kocası biyolog Bertold Wiesner'ın spermini birçok prosedürde kullandığı ortaya çıkmıştı. Bertold Wiesner'ın aynı muayenehanede hamile kalan 600 kişiye babalık yaptığı tahmin ediliyor. Ancak Barton, 1969'da Catherine'in ailesi bebek denemek istediğinde emekli olmuştu

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GERÇEK BABASI DOKTOR ÇIKAN GÜNEY AFRİKALI

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Guardian'da yer alan habere göre, şimdilerde 50 yaşında olan hemşire cevaplar bulmaya kararlıydı. 60'ların sonlarında Harley Sokağı doğurganlık klinikleri hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yaparken karşısına sürekli aynı isim çıkıyordu: "Dr Reynold H Boyd" Catherine Doktor Boyd'u araştırırken, biyolojik babasının annesinin doktoru olduğunu öğrenen Güney Afrikalı Fiona Darroch haberlerine denk geldi ve babasının Boyd olması gerektiğine ikna oldu.

DNA SONUÇLARI ŞOKE ETTİ

Catherine, kendisini Boyd'a veya başka birine bağlayabilme umuduyla Ancestry.com ile bir DNA testi yaptı. Gelen sonuç şoke ediciydi. Doğrudan ebeveyn-çocuk DNA eşleşmesi vardı. Biyolojik babasının adı da oradaydı ancak Doktor Reynold H Boyd değildi. Babası, hayatında hiç sperm bağışlamamış, Essex'ten eski bir taşınma adamı olan Paul Watts'tı.

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SPERMİ HABERSİZ ÇALINMIŞ

Catherine öz babası Paul'u aradığında bir şok da her şeyden habersiz adam yaşadı. Hayatında sperm bağışlamayan adamın yıllar önce kısırlık tedavisi için örnek verdiği ve spermlerinin habersizce çalındığı ortaya çıktı. Catherine'in biyolojik babası Boyd'un hastalarından biriydi.

KLİNİĞE GİDEN HERKESİN BİLMEDİĞİ ÇOCUKLARI OLABİLİR

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Haber ülkede en çok konuşulan konular arasına girerken, 50 yaşında babasını bulan Catherine "Ailem aldatıldı. Kliniğe giden herkesin, hakkında hiçbir fikri olmadıkları çocukları olabilir" dedi.

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#Sperm Bağışı#İngiltere#Dünya