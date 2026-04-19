‘Büyük saldırıya hazırlanıyor’… Rusya’dan ‘zafere kaçış’ planı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik “özel askerî harekât” adı altında başlattığı savaş iki tarafı da iflasın eşiğine getirdi. Ukrayna, Avrupa’dan hibe ve kredi yardımlarıyla ayakta kalmayı başarırken, kasası boşalan Rusya’nın savaşta acil zafer çıkışı bulmak için Kiev’e büyük bir kara taarruzu başlatma planları yaptığı iddia edildi.

YA KİEV YA DA BALTIK ÜLKELERİ

Ukrayna askeri istihbaratı, Rus lideri Vladimir Putin’in kurmaylarıyla sessiz bir şekilde Kiev’e yönelik büyük kara harekâtı planı yapmaya başladığını öne sürdü. Rusya’nın istediğini elde etmeden savaşın sona ermesinin ‘Putin rejiminin’ çökmesi anlamına geleceği vurgulanan raporda “Savaş bu şekil devam ederse Putin pes etmek zorunda kalacağının farkında. Bu yüzden müttefikleri Belarus ve Kuzey Kore’yi de savaşa dahil ederek Kiev’i ele geçirmeyi deneyebilir. Ya da uydurma gerekçelerle NATO üyesi üç Baltık ülkesi Letonya, Estonya ve Litvanya’ya yeni saldırılar başlatabilir. Putin artık zamanla yarışıyor” denildi.

‘müttefikler’ DAHİL OLABİLİR

Rus saldırısına işaret olarak Putin’in bir numaralı müttefiki Belarus lideri Aleksander Lukaşenko’nun tüm yedek subayları acil kararnameyle silah altına çağırması gösterildi. Öte yandan Ukrayna’nın Rus kontrolündeki Herson Valisi Vladimir Saldo, Kuzey Kore’nin Moskova Kuzey Kore Büyükelçisi Sin Hong Chol’ü kabul etti.

HEDEF GELİR KAYNAKLARI

Ukrayna ordusu Rusya’nın savaşı sürdüremez duruma gelmesi için yeni yıldan bu yana Rus petrol ve doğalgaz ihracat kanallarını hedef alıyor. Mart ayı sonlarında Baltık denizinde “Primorsk” ve “Ust-Luga” tanker dolum terminallerinin hedef alınmasının ardından Karadeniz’de “Novorosiyk” limanı saldırıya uğradı. Nisan ayında da Karadeniz bölgesinde “Tuapse” limanındaki petrol tesislerine saldırı düzenlendi. Rostneft şirketine ait petrol tankları iki gündür yanıyor. Baltık’ta son olarak St. Petersburg yakınlarında “Visotsk” limanı da kamikaze dronlarla ateşe verildi.

‘KASA BOŞ’ İTİRAFI

Rusya Ekonomi Bakanı Maksim Reşetnikov son dönemde dünyada iki katına çıkan petrol ve doğalgaz fiyatlarına rağmen kasanın boşaldığını ilk defa resmen itiraf etti. Yılın ilk üç ayında bütçe açığının yıllık limiti tükettiğini söyleyen Reşetnikov’un “Kasa boş. Bu yıl kimse devletten mali destek beklemesin. Çünkü aktarabileceğimiz kaynak kalmadı” açıklaması iş çevrelerinde soğuk duş etkisi yarattı.

KÂĞITTAN KAPLAN DEĞİLİZ

ANTALYA Diplomasi Forum’una katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Baltık ülkelerini hedef aldı. “Rusya’yı kâğıttan kaplan görenler varsa büyük yanılgı içindeler” diyen Rus bakan, topraklarına yönelik, özellikle de St. Petersburg bölgesini hedef alan Ukrayna dronlarının, Baltık ülkelerinin hava sahalarını kullanarak kendilerine saldırdığını söyledi. Lavrov, bu durumun yanıtsız kalmayacağını ifade ederek Baltık ülkelerine gözdağı verdi.