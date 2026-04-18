Büyük Piramit’in sırrı çözülüyor mu? 4500 yıllık bilmecede gizli rampa iddiası

Mısır’daki Büyük Piramit’in nasıl inşa edildiği sorusu, arkeoloji dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yeni yayımlanan bir çalışma ise, firavun Khufu’nun piramidinin dışarıdan dev bir toprak rampa ile değil, yapının kenarlarına entegre edilen ve katmanlar yükseldikçe kapatılan gizli bir rampa sistemiyle inşa edilmiş olabileceğini öne sürüyor. Bu yaklaşım, hem milyonlarca taş bloğun yukarı nasıl çıkarıldığını açıklamaya çalışıyor hem de piramidin içindeki bazı gizemli boşluklara yeni bir yorum getiriyor.

Büyük Piramit’in tabanının her bir kenarı yaklaşık 230 metre uzunluğunda, yüksekliği ise ilk yapıldığında yaklaşık 147 metreydi. Yapının yaklaşık 2,3 milyon taş bloktan oluştuğu tahmin ediliyor. Bazı blokların 15 tona kadar çıkabildiği düşünülüyor.



Yeni modele göre taşlar, düzenli ve hızlı bir tempoyla yukarı taşınabildiyse ana inşaat yaklaşık 14 ila 21 yılda tamamlanmış olabilir. Taş ocaklarından çıkarma, Nil üzerinden taşıma ve işçilerin dinlenme düzeni gibi etkenler de hesaba katıldığında toplam sürenin 20 ila 27 yıla ulaşabileceği belirtiliyor. Bu süre, Büyük Piramit için yıllardır dile getirilen tahminlerle de genel olarak örtüşüyor.





GİZLİ RAMPA TEORİSİ

Yeni çalışmanın merkezinde, piramidin dışına sonradan kurulmuş dev bir rampa yerine, yapının kenarları boyunca yükselen eğimli bir geçiş yolu olduğu fikri yer alıyor. Buna göre işçiler, taş blokları bu gizli yol üzerinden kat kat yukarı taşıdı. Her yeni katman tamamlandığında, rampa olarak kullanılan bölüm de kapatıldı. Böylece inşaat bittiğinde sistemin büyük kısmı yapının içinde ya da kenar dolgularında gizlenmiş oldu.

Bu teori, eski Mısır’ın teknik imkânlarıyla uyumlu bir çözüm sunmaya çalışıyor. O dönemde demir aletler, tekerlekli ağır taşıma araçları ya da gelişmiş makaralı sistemler yoktu. Ancak bakır keskiler, halatlar, kızaklar, kaldıraçlar, toprak işleri ve Nil üzerinden malzeme taşımacılığı gibi yöntemler biliniyordu. Araştırmacıya göre bu araçlar, iyi planlanmış bir rampa düzeniyle birleştirildiğinde piramidin inşası sanılandan daha mantıklı hale geliyor.





İÇ BOŞLUKLARLA BAĞLANTI KURUYOR

Bu yeni modelin en dikkat çekici yanlarından biri, piramidin içindeki bazı açıklanamayan boşluklarla bağlantı kurmaya çalışması. Yıllardır yapılan taramalarda, yapının içinde işlevi net biçimde açıklanamayan bazı boş alanlar tespit edilmişti. Çalışmaya göre bu boşlukların bir bölümü, inşaat sırasında kullanılan rampa sisteminin ya da ona bağlı yapısal düzenlemelerin kalıntısı olabilir.

Araştırmacı, geliştirdiği bilgisayar modelinde yalnızca taşların yukarı taşınmasını değil, yapı yükseldikçe oluşan ağırlık baskısını da hesaba kattı. Simülasyonlar, piramidin kendi ağırlığını inşaat süreci boyunca taşıyabilecek durumda olduğunu gösteriyor. Yani önerilen sistem, yalnızca lojistik açıdan değil, yapısal dayanıklılık açısından da mümkün bir senaryo sunuyor.

Üstelik teori sadece soyut bir fikir olarak kalmıyor. Çalışma, sahada araştırılabilecek bazı somut işaretler de öneriyor. Kenar dolgularında belirli izler, köşelerde taşınmaya bağlı aşınma desenleri ya da rampa kapatılmasına dair fiziksel izler bulunursa, bu model daha güçlü hale gelebilir. Bu da teoriyi tamamen spekülatif olmaktan çıkarıp test edilebilir bir çerçeveye yaklaştırıyor.





4500 YILLIK BİLMECEDE YENİ SAYFA

Büyük Piramit’in nasıl inşa edildiği sorusu yalnızca tarih meraklılarını değil, mühendisleri, mimarları ve arkeologları da uzun süredir meşgul ediyor. Çünkü burada mesele sadece dev taşların nasıl yukarı çıkarıldığı değil; aynı zamanda antik Mısır’ın iş organizasyonu, planlama kabiliyeti ve mühendislik zekâsı. Yeni çalışma da tam bu noktada dikkat çekiyor: Piramidin kaba kuvvetle değil, görünmez hale gelecek şekilde tasarlanmış akıllı bir sistemle yükseltilmiş olabileceğini savunuyor.

Elbette bu aşamada “Büyük Piramit’in sırrı kesin olarak çözüldü” demek için erken. Daha önce de farklı rampa teorileri ortaya atılmış, bazıları tartışılmış, bazıları ise zamanla zayıflamıştı. Ancak bu yeni model, hem yapının geometrisini hem inşaat hızını hem de iç boşlukları aynı çerçevede açıklamaya çalıştığı için özel bir ilgi görüyor.