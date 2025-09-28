Büyük merak konusu… Hegseth 800 generali niye topluyor

Haberin Devamı

Washington Post, salı günü Virginia eyaletinde bulunan Quantico’daki Marine Corps Üniversitesi’nde düzenlenecek toplantıya, komuta pozisyonundaki general ve amirallerin davet edildiğini, konuşmanın odağında askeri disiplin, bakım/görünüş standartları ve yeni “savaşçı ruhu” vizyonunun bulunduğunu öne sürdü. Yaklaşık 800 general veya amiralden söz ediliyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin açıklamasında, Hegseth’in çağrısını doğrularken, ayrıntı paylaşmadı. Toplantı emri, Hegseth’in Pentagon’da son zamanlarda büyük çaplı değişiklikler emretmesinin ardından gelirken, bu değişiklikler arasında, üst düzey komutanlıkların kapsamlı bir şekilde birleştirilmesi yoluyla general subay sayısının yüzde 20 oranında azaltılması konusu da yer alıyor. Son anda gelen toplantı çağrısı nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerindeki üst düzey komutanların planlarında değişiklik yapmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Komutanlara yollanan toplantı mesajında fazla detayın yer almaması da merakı daha da arttırıyor.