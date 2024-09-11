Büyük krize neden olmuştu: AB, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı

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Simson, Brüksel'de Avrupa'nın enerji dönüşümünde attığı adımların değerlendirildiği "AB Enerji Birliği 2024" raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AB'nin son iki yılda yenilenebilir enerji kurulumunda hızla ilerlediğini anımsatan Simson, "2024'ün ilk yarısında rüzgar ve güneş enerjisi yeni rekor kırarak elektrik üretiminde ilk kez fosil yakıtları geride bıraktı." diye konuştu.

Simson, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını sağlamak için pazar entegrasyonu, şebeke ve altyapı yatırımlarının önemine işaret etti.

Rus fosil yakıtlarına on yıllardır süren "bağımlılığı" sona erdirmeyi başardıklarını belirten Simson, geçmişte AB'nin her yıl Rusya'dan 150 milyar metreküp gaz ithal ettiğini bunun artık 50 milyar metreküpün altına indiğini kaydetti.

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Simson, "Rusya'ya olan bağımlılığımız 2021'de yüzde 45 seviyesindeyken geçen yıl yüzde 15'e düştü." ifadesini kullandı.

AB gaz depolarının yüzde 90 doluluğa hedeflenen tarih olan 1 Kasım'dan haftalar önce ulaştığını anımsatan Simson, Avrupa'nın 2022 ile 2024 arasında gaz tüketimini yüzde 18 oranında azalttığını vurguladı.

Simson, AB'nin temiz enerji dönüşümünü sağlaması, iklim taahhütlerini yerine getirmesi ve sanayisinin rekabet gücünü koruması için gelecek 5 yılın kritik önem taşıdığına işaret etti.

"Rus gazını, Avrupa'nın enerji arz güvenliğini tehdit etmeden aşamalı olarak kaldırılma sürecini tamamlamaya kararlıyız." diyen Simson, AB'nin Ukrayna transit güzergahından gelen Rus gazı olmadan yoluna devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Simson, Avrupa'da enerjinin halen çok pahalı olduğunu belirterek, "Yüksek enerji fiyatları özellikle Çin ve ABD karşısında Avrupa'nın uluslararası rekabet gücünü etkiliyor." dedi.

Enerji fiyatlarının 2022'deki zirve seviyesinden indirmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Simson, bu aşamada yapısal sorunların ele alınması gerektiğini söyledi.

Simson, fiyatları düşürmekte ana yöntemin yenilenebilir enerji kurulumunu hızlandırmak olduğunu ifade etti.

Enerji altyapı ve şebeke gelişimine daha fazla destek sağlamaları gerektiğini belirten Simson, rekabet gücünü, arz güvenliğini ve ekonomik dayanıklılığı garanti altına almak için temiz enerjiye daha fazla yönelmeleri ve daha az fosil yakıt ithal etmeleri gerektiğini anlattı.