Büyük kaçışın perde arkası: Esad'ı kim ikna etti? Sonunun Kaddafi gibi olmasından korkuldu

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Suriye'de, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) önclüğündeki muhaliflerin başkent Şam'ı kontrol almasının ardından 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Muhalifler, Suriye devrik lideri Beşşar Esad'ın sarayına girerken 2000 yılında iktidara gelen Esad'ın nerede olduğu merak konusu oldu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın, Rusya'ya kaçtığı iddialarını doğruladı. Rusya'ya sığınma hakkı verilen Esad hakkında Ryabkov, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı çıkarması durumunda Esad'ın iade edilmeyeceğini belirtti.

Bloomberg'e konuşan üç kaynak, Suriye'den kaçtığı sırada uçağının vericisi kapanan Esad'ın büyük kaçışının arka planını anlattı.

Kaynaklara göre Moskova, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın, muhaliflerin hızla ilerlemesi karşısında rejiminin yenileceğini anlayınca ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmasını sağladı.

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Esad'ı silahlı gruplara karşı mücadeleyi kaybedeceği konusunda ikna eden Moskova, derhal ayrılması halinde Esad'a ve ailesine güvenli geçiş teklif etti.

Kaynaklar, Esad'ın kaçışını Rus istihbarat ajanlarının organize ettiğini Esad'ı Suriye'deki hava üssünden uçurduklarını söyledi ve uçağın izleme cihazının ise Rus ajanlardan birinin takip edilmemek için kapattığını belirtti.

SONUNUN KADDAFİ GİBİ OLMASINDAN KORKULDU

Bloomberg'de yer alan habere göre, Kremlin'in, Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra öldürülmesinin etkisinden çıkamadı. Kremlin, Esad için hiçbir şey yapamayacağı sonucuna vardığında devrik lideri ülkeden çıkarmak için harekete geçti.

Kremlin'e yakın bir kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad'a yönelik artan tehdidi neden çok geç olana kadar fark edilmediğini ancak Rus istihbarat servisinden net bir yanıt alamadığını söyledi.

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Moskova merkezli savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu başkanı Ruslan Pukhov, Rusya'nın Esad'a pes etmesini söylemesinin “çok mantıklı” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Pukhov, Rusya'nın Esad'ı kaçırmasının sebebine ilişkin "Esad'ın, Kaddafi ya da Saddam Hüseyin ile aynı kaderi paylaşmasından korkulması" yorumunu yaptı.