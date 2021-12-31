Büyük hüsran... Uzmanlar uyardı: Rusya'nın roketi Dünya'ya çarpabilir!

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Rusya'nın yeni nesil Angara A-5 ağır taşıyıcı roketi Pazartesi günü Plesetsk uzay limanından uzaya fırlatıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, üçüncü deneme fırlatılışının başarı ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

Modern Angara A-5 roketi, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda yörüngeyi gelişmiş casus ve silah navigasyon uyduları ile donatma hırsının yanı sıra planlanan ay görevleri için de çok önemli.

HAFTALAR İÇİNDE DÜNYAYA DÜŞEBİLİR

Rusya, her ne kadar yeni roketinin başarı ile fırlatıldığını iddia etse de bağımsız uzmanlar, sahte casus uydu ve güçlendirici roketin haftalar içinde hızla yere düşebileceğini söylüyor.

20 TON AĞIRLIĞINDA

Angara ve Persei güçlendirici, Pazartesi günü yapılan öncü test uçuşunda sahte bir uydu yükü taşıdı. Test aşamalarını inceleyen uzmanlar uydunun Persei üst kademesinde bir arıza olduğunu ve sahte uydunun yörüngesine ulaşmadığını iddia ediyor.

Moskovsky Komsomolets gazetesinin 'kontrol edilemez' olarak tanımladığı Persei'yi yaklaşık 20 ton ağırlığında.



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Fırlatmadan sorumlu olan Rus askeri üst komutanlığı ve uzay şefleri, görevin başarısız olduğu iddialara henüz cevap vermedi ancak Kosmolenta Gazetesi, Persei'nin test görevinde beş motor yakmak zorunda kaldığını ve "arızalı" olduğunu yazdı.



İLK TAM TEŞEKKÜLLÜ FIRLATMA KAZASI

İddialara göre model uydu deniz seviyesinden 22.236 mil yüksekliğe asla ulaşamadı ve Dünya'ya düşmeden önce birkaç hafta kalabileceği düşük bir yörüngede kaldı.

İddialar doğru çıkarsa bu başarısızlık, son üç yılda Rus Uzay Ajansı'nın ilk tam teşekküllü fırlatma kazası olarak kabul edilebilir.