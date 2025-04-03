Büyük elektrik kesintilerine ve can kayıplarına neden olmuştu: Şiddetli fırtınaların gizemi çözüldü! ‘Bu olayların sayısı daha da artacak çünkü…’

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Doğa, her yıl farklı iklim olaylarıyla kendini göstermeye başladı. Özellikle son yıllarda, aşırı hava koşulları ve şiddetli fırtınalar daha sık ve yoğun hale geldi. Yakın zamanda İngiltere ve İrlanda’yı vuran üç büyük kış fırtınası ise bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.



2022 yılı, İngiltere ve İrlanda için şiddetli kış fırtınalarının etkisi altında geçen bir dönem oldu. Şubat ayında, ardı ardına yaşanan üç büyük fırtına hem günlük yaşamı hem de altyapıyı büyük ölçüde etkiledi. Dudley, Eunice ve Franklin adları verilen bu fırtınalar, kısa sürede ülkenin dört bir yanında büyük hasarlara yol açtı.



Bu fırtınalar, saatte 205 kilometreye varan rüzgâr hızlarıyla adeta bir felaket yaratırken, sadece birkaç gün içinde elektrik kesintileri, can kayıpları ve ulaşım aksaklıkları gibi sorunlar ortaya çıktı.



Üstelik, bu dönemde fırtına isimlendirme sisteminin uygulamaya konulmasından bu yana, yalnızca bir hafta içinde üç büyük fırtınaya aynı anda isim verilmesi, yaşanan felaketin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

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