Büyük beklenti vardı: Filistin konferansında geri adım sinyali

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İngiliz The Guardian gazetesi ve Suudi Arabistan merkezli Asharq’ın haberlerine göre, Paris-Riyad eşbaşkanlığında düzenlenecek konferans Filistin’i tanımak için şartların konuşulacağı ve yol haritasının belirleneceği nitelikte olacak.

İSRAİL’E GÜVENCE VERMİŞLER

Son dönemde özellikle İngiltere ve Fransa’dan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve insani yardımlara izin verilmemesi nedeniyle Tel Aviv’e yönelik “daha somut ve sert adımlar” atılacağı yönünde açıklamalar geliyordu. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen hafta Filistin devletini tanımanın “ahlaki bir sorumluluk olduğunu” söylemiş, bu adımın New York’taki konferansta gelebileceği beklentisi oluşmuştu. Ancak Filistin’i tanımanın bazı şartlara bağlanacağı ve Fransız diplomatların İsrailli mevkidaşlarıyla görüşme yaparak konferansın Filistin’i tanıma zirvesine dönüşmeyeceği yönünde garanti verdiği iddia ediliyor.

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İKİ TEMEL ŞART

İddialara göre Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin Yönetimi ve Hamas’ın Filistin devletinin tanınması Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’nin sandığa giderek parlamentoyu yenilemesi ve siyasi reformlar gerçekleştirmesi bekleniyor. Hamas’ın Gazze’de yönetimi seçilmiş Filistin hükümetine devri ve bölgenin silahsızlandırılması da önkoşullar arasında.

FRANSA’DAN ‘SOYKIRIMA ORTAKLIK’ SORUŞTURMASI

FRANSA Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye 2024’ün ocak ile mayıs ayları arasında insani yardımların girişini engellemeye çalışan Fransa vatandaşlarına yönelik soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Gazze’ye yardım girişine izin vermeyen “Israel is Forever” ve “Tzav-9” isimli dernekler ve yardımları engellemeye çalışan Fransız vatandaşları “soykırıma suç ortaklığı, soykırımı teşvik ve insanlığa karşı suçlara ortaklık” ile suçlandı. Tzav-9 derneği Gazze’ye yardım tırlarının girişini engellediği gerekçesiyle geçen yıl Avrupa Birliği ve ABD’nin yaptırım listesine girmişti.