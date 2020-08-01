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Beril SÖNMEZ / DHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Büyük ayıba özür 114 yıl sonra geldi

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Büyük ayıba özür 114 yıl sonra geldi
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ABD’de 114 yıl sonra 'Afrikalıyı maymunlarla sergileme' özrü geldi.

ABD’nin New York kentinde, 1906 yılında bir afrikalı, 1 hafta süreyle maymun kafesinde orangutanlarla birlikte tutuldu. Hayvanat bahçesini gezen yüzlerce kişi, orangutanlarla birlikte maymun kafesinde yaşayan Kongolu Ota Benga’yı izledi.

Yetkililer, 114 yıl geciken özrü basın açıklaması yaparak yayınladı.

1906 yılında Bronx Hayvanat Bahçesi'nde maymunların ve orangutanların yaşadığı bölüme, Ota Benga adlı bir Afrikalı kapatılmış ve 1 hafta boyunca maymunlarla birlikte sergilenmişti. 

Bronx Hayvanat Bahçesi’ni yöneten Yaban Hayatı Koruma Derneği (WCS), 114 yıl sonra basın açıklaması yayımlayarak özür diledi.

WCS Başkanı ve CEO'su Cristián Samper yayımladığı açıklamada “Birçok insanın ve neslin bu eylemlerden zarar görmesinden dolayı derinden pişmanlık duyuyoruz” dedi. 

Samper “Açık ve sistemik ırkçılığın devam ettiğini ve kurumumuzun bununla yüzleşmesi için daha büyük bir rol oynaması gerektiğini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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