Büyük aşk bir kez daha hüsranla bitti: Boşanma davası açtı

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ve aktör Ben Affleck boşanma kararı aldı. BBC’nin eriştiği belgelere göre Lopez, önceki gün, çiftin düğün töreninin ikinci yıl dönümü olan 20 Ağustos’ta Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Dava dosyasında çiftin 26 Nisan 2024 gününden bu yana ayrı yaşadıkları bilgisi de yer aldı. Lopez’in herhangi bir evlilik öncesi anlaşmanın olduğunu belirtmediği, bu durumun çiftin servetleri hakkında yasal bir çekişme yaşamasına yol açabileceği düşünülüyor. Daha önce çiftin Beverly Hills’teki villalarını 65 milyon dolara satışa çıkardığı iddia edilmiş, ikisi de alyansları olmadan görüntülenmişti.

ETKİNLİKLERE YALNIZ KATILDILAR

Evlilik sorunlarıyla ilgili dedikodular, Lopez ve Affleck’in büyük etkinliklerde ayrı ayrı görünmeleriyle mayıs ayında başlamış ve dikkat çekmişti. Affleck, Netflix’in etkinliğine, Lopez ise Met Gala’ya tek başına katılmıştı. Ayrıca Lopez’in 2024 yazında yapacağı ABD turnesini iptal etmesi de dedikoduların artmasına yol açmıştı. Turne iptalinin duyurulduğu açıklamada, Lopez’in çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için izin aldığı aktarılmıştı.

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EVLİLİKLERİ SADECE 2 YIL SÜRDÜ

Çift, başrolünde beraber rol aldıkları, 2002 yılında çekimine başlanan ‘Gigli’ filminin setinde tanışıp sevgili olmuştu. 2003 yılında nişanlanan çift, “sürekli medyanın dikkatine maruz kaldıklarını” dile getirerek 2004 yılında ayrılmıştı. Nikahları tam 18 yıl sonra gerçekleşti. Magazin dünyasında “Bennifer” olarak bilinen çift, 2022 yılının Ağustos ayında Las Vegas’ta dünya evine girmişti.