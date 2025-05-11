Büyük açıklaması bu mu: Trump Filistin’i mi tanıyacak

Haberin Devamı

Beyaz Saray ile İsrail’deki Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti arasında köprülerin atıldığına dair son günlerde artan haberlerin ardından dün İsrail medyasında yer alan bir haberde Trump’ın Ortadoğu ziyareti sırasında Filistin devletini tanıyabileceği öne sürüldü. The Jerusalem Post’un ABD’de yayın yapan The Media Line’dan aktardığı ve ismini paylaşmak istemeyen bir Körfez ülkesinin diplomatına dayandırılan habere göre Başkan Trump, ABD’nin Filistin’i tanıdığına dair bir bildiri yayımlayacak ve Hamas’ın varlığı olmaksızın bir Filistin devleti kurulmasını destekleyecek. Trump, geçtiğimiz günlerde ‘çok sarsıcı bir açıklama yapacağını’ ilan etmişti.

ANLAŞMA GENİŞLER

İddianın sahibi diplomatik kaynak ayrıca ABD’nin Filistin devletini tanıması halinde bunun Ortadoğu’daki güç dengelerini değiştireceğini ve daha fazla Arap ülkesinin İbrahim Anlaşmaları’na katılacağını savundu. Öte yandan Katar’ın El Arabi El Cedid gazetesi, ABD’nin İsrail’in Hamas’ın silahsızlandırılması talebine ilişkin tutumunu değiştirdiğini iddia etti. Haberde ABD’nin, İsrail’in Hamas’ın askeri kanadındaki tüm üyelerin Gazze Şeridi’nden çıkarılması yönündeki talebinin, örgütün elindeki çok sayıda savaşçı ve diğer ülkelerin bunları kabul etme isteksizliği nedeniyle gerçekçi olmadığı görüşüne vardığı aktarıldı.