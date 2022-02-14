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Business class tartışması... Kraliçe'nin avukatı uçaktan atıldı!

#İngiltere#Uçak#Dünya
Business class tartışması... Kraliçenin avukatı uçaktan atıldı

Üst düzey bir avukat, kabin ekibinin çocuklarının bakıcısının 'business class'ta kendisine katılmasına izin vermemesi üzerine uçaktan indirildi ve bir rapora göre avukat 'çalışanları epey zorladı'.

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Üst düzey bir İngiliz avukat, dadılarının oturma düzeni konusunda kabin ekibiyle hararetli bir tartışmanın ardından British Airways uçağından indirildi.

Geçen Perşembe günü, polis 41 yaşındaki Charles Banner'ı ve aralarında bir ve dört yaşında iki çocuğun da bulunduğu ailesini Londra Heathrow'dan İtalya'nın Torino kentine giden bir uçaktan indirdi.

90 DAKİKALIK RÖTARA NEDEN OLDU

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Banner ve kabin ekibi arasında, çocuklarının dadısının business class'ta onlara katılmasına izin verilmemesi üzerine başlayan nedeniyle uçuş 90 dakika gecikti

Aynı habere göre Kraliçe'nin Danışmanlığı'nın bir üyesi ve Kraliçe tarafından atanan bir avukat olan Banner, çocuklarına bakarken kendisi ve karısı çalışabilsin diye dadı için de business class'tan bilet almıştı. Ancak, şirkete göre, uçuşta yer olmadığı için dadının business class bileti değiştirildi.

Banner, kabin ekibine bakıcının yedek business class koltuğa oturup oturmayacağını sorduğunda British Airways personelinin kendisine kaba davrandığını iddia ediyor. Havayolu ise uçakta yedek koltuk bulunmadığını belirtiyor.

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İngiliz tabloid gazetesindeki habere göre, bir süre sonra uçuş ekibi ve aile arasındaki tartışma hararetli bir hale geldi ve pilot onların uçuştan çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine polis çağrıldı ve aile uçaktan çıkarıldı.

Banner, 'Havayolu, bakıcının business class'ta bizimle oturamayacağı konusunda beni uyarsaydı seyahat etmezdik ve daha sonraki bir uçuşla seyahat edebilirdik. Ancak, bunu ancak biniş kapısına geldiğimizde bize bildirdiler' dedi.

Banner açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Tamamen kibar davrandım, ancak kabin ekibiyle yüzleştim çünkü yapılacak en doğru şey buydu. Bu, personelin huysuzluğu ve kinciliğinden kaynaklandı. Olay boyunca oldukça saygılı davrandım'

Banner ve ailesi, havaalanına yakın bir otel ayarlamak ve ertesi gün EasyJet ile Londra Gatwick Havaalanından uçmak zorunda kaldı.

Bir British Airways sözcüsü, Insider'a olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Bu tür davranışları kabul etmiyoruz ve misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği önceliğimizdir' dedi.

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#İngiltere#Uçak#Dünya

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