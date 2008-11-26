Bush'un annesi hastaneye kaldırıldı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Başkanı George Bush'un annesi ve eski “first lady” Barbara Bush, tahliller yaptırmak amacıyla Teksas'taki Houston'da hastaneye kaldırıldı.

Bush ailesinin sözcüsü Jim Mc Grath, Houston Chronicle gazetesine yaptığı açıklamada, hafif ağrısı bulunan 83 yaşındaki Barbara Bush'un dün akşam özel bir otomobille hastaneye kaldırıldığını, şimdiye kadar yapılan tahlillerde de olumsuz bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.



Bush'un 84 yaşındaki babası eski Başkan George Bush'un da hastanede eşine eşlik ettiği belirtilirken Barbara Bush'un Şükran Günü'nü ailesiyle birlikte geçirmesinin beklendiğini ifade edildi.

