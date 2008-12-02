Bush’un büyük pişmanlığı yanlış Irak istihbaratıymış

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gelecek ay görevini Barack Obama’ya devredecek olan ABD Başkanı George W. Bush Irak konusunda giderayak günah çıkardı.

ABC televizyonuna konuşan Bush şöyle konuştu: "Başkan olarak en büyük pişmanlığı, Saddam Hüseyin’in kitle imha silahı olduğuna dair bana verilen istihbaratın doğrulanmamasıyla yaşadım. Keşke bana daha farklı bir istihbarat gelseydi. O durumda ne yapardım bunun üzerine spekülasyon yapmak istemem ama o zamanlar neredeyse herkes bu bilginin doğru olduğunu düşünüyordu." Başkanlık koltuğuna oturduğunda "bir savaş için hazır olmadığını" da itiraf eden Bush, "Bir savaş beklemiyordum ama modern dünyada beklemediğiniz şeyler gerçek oluyor" şeklinde konuştu.



