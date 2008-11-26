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Bush-Obama koalisyonu

Bush-Obama koalisyonu

Başkan Bush ile 20 Ocak’ta koltuğu devralacak olan Barack Obama, çok ciddi bir küresel mali krizin yaşandığı dönemde adeta ülkeyi ortak yönetiyor. Bu duruma, ülkede ilk kez tanık olunuyor. Bu durumun nedenleri arasında öncelikle, küresel ekonominin 24 saat gözetim altında tutulmasının gerekliliği gösteriliyor.

ABD’de görev başındaki Başkan George Bush ile 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da koltuğu devralacak olan Barack Obama, çok ciddi bir küresel mali krizin yaşandığı dönemde adeta ülkeyi ortak yönetiyor. Bu duruma, ülkede ilk kez tanık olunuyor.

Teksas A&M Üniversitesi’nden George Edwards, "Evet, böylesi pek görülmemişti" derken, Princeton Üniversitesi’nden Prof.Julian Zelizer de, durumu, televizyonlarda bölünmüş ekran kullanılmasına benzetti.

Bu durumun nedenleri arasında öncelikle, küresel ekonominin 24 saat gözetim altında tutulmasının gerekliliği gösteriliyor. Hem Başkan Bush hem de Obama’nın, siyasi nedenlerle, bir krizi yönetebileceklerini sergilemeleri gerekiyor. Obama, işbaşına gelmeden bile, hızla bir çözüme ulaşabileceğini göstermeyi arzuluyor. Bush ise son seçimde aday olmadığı için Obama ile kritik bir dönemde rahat bir ilişki kurmasının ülkenin yararına olacağını hissediyor.

Sürekli temas

Başkan Bush’tan Obama’ya geçiş döneminde, Jimmy Carter’dan Ronald Reagan’a ve "Baba" George Bush’tan Bill Clinton’a geçiş dönemlerindeki formalitelere rastlanmıyor. Bu iki önceki geçiş dönemleri de yine ekonomide ciddi sorunların yaşandığı zamanlarda gerçekleşmişti.

Bush-Obama dayanışmasının en iyi örneği Pazartesi günü yaşandı. Bush, sabahleyin Hazine Bakanı Henry Paulson ile kahve içerek Citigroup için alınan kurtarma kararını görüştü ve daha sonra da iki dakikalık kısa bir açıklama yaptı. Bush, Obama’ya durumu anlattığını söyledi. Bush, "Kendisi ile ilk görüşmemde de, büyük kararlar konusunda bilgi vereceğimi ifade etmiştim" dedi. Yarım saat sonra Chicago’da konuşan Obama, Başkan Bush ve FED Başkanı Ben Bernanke ile bizzat konuştuğunu özellikle belirtti.

Görülmemiş işbirliği

Daha önce de halef-selef başkanlar arasında karşılıklı hoş sözlerin sarf edildiğine rastlanmasına rağmen, Bush ile Obama arasındaki işbirliği asla yaşanmamıştı. Öyle ki, 1932’deki Büyük Buhran döneminde, görevi Herbert Hoover’dan devralan Franklin Roosevelt, selefi ile işbirliği yapmayı kesinlikle reddetmişti. Roosevelt, kamuoyu önünde açıklamada bulunmayı bile geri çevirmiş ve parmağını dudaklarının üzerine koymakla yetinmişti.

Ancak, uzmanlar, bu yöntemin bugün artık işlemeyeceğine dikkat çekiyorlar. TV kanalları, her habere tepki gösteren borsalar ve internet yayınları bunun nedenleri olarak gösteriliyor. Obama’nın Hazine Bakanlığı için Timothy Geithner’i aday göstermesi Dow Jones endeksinde 500 puan yükselmeye yol açmıştı.

Farklı güdüler

Uzmanlar, yönetim tecrübesi olmayan Obama’nın kendini kanıtlaması, piyasalara güven vermesi ve itibar inşa etmesi gerektiğine işaret ediyorlar. Başkan Bush ise farklı güdülerle hareket ediyor. Alverina Üniversitesi’nden Tim Blessing’e göre, ABD Başkanı’nın tarihe bırakacağı miras büyük ölçüde Obama’nın ellerinde. Buna göre, birlikte çalışmalarının ve işbirliğinin kamuoyu tarafından görülmesi, Obama’nın gelecek yıl başarılı olması halinde Bush’a da itibar kazandıracak. Obama, 20 Ocak’ta göreve başlayacak. Obama, aynı gün, Kongre’nin hazırlayacağı yeni ekonomi paketini masasında görmeyi istediğini söyledi.

Bush, 14 mahkûmu affetti

ABD Başkanı George Bush, Beyaz Saray’dan ayrılmasına 2 ay kala 14 mahkumu affetti, ikisinin de cezalarını hafifletti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, bu son mahkumlarla birlikte, Bush’un 8 yıllık görev dönemi sırasında affettiği kişilerin sayısının 171’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Başkanın başka aflar için kendisine yapılan tavsiyeleri dikkatle incelediği de ifade edildi. Bush, af konusundaki "cimriliğiyle" tanınıyor.
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